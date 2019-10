Le pagelle della Virtus Entella - De Luca bravo a provarci, male Eramo

© foto di Federico Gaetano

Contini 6 - Non ha alcuna colpa sulle prime due reti realizzate da Simy. Forse si sarebbe potuto posizionare meglio nel corso dell'azione che ha portato al 3-0 di Crociata, ma per il resto è stato veramente perfetto sulle tantissime iniziative offensive del Crotone.

Sernicola 5.5 - Gioca un buon primo tempo, al pari del resto della squadra, poi cala vistosamente col passare dei minuti. Il calciatore di proprietà del Sassuolo dimostra, a sprazzi, di essere pronto per giocare a questi livelli.

Pellizzer 5 - Non può far altro che subire, per tutto l'arco del match, la maggior pressione dei giocatori avversari. Il Crotone, in particolare coi due attaccanti Messias e Simy, non gli consente di raggiungere la sufficienza.

Poli 5 - Stessa situazione anche per l'ex Carpi, che nel secondo tempo avrebbe meritato il secondo giallo, e dunque l'espulsione, per un fallo su Benali. Visto il nervosismo, il vice di Boscaglia lo toglie immediatamente dal campo per non correre il rischio di terminare il match in inferiorità numerica. (Dal 72' Bonini s.v.)

Chiosa 6 - Buona prova, nel complesso, per il terzino sinistro biancoceleste, uno dei pochi a tentare con continuità di organizzare azioni d'attacco.

Eramo 5 - Non fa per nulla valere la sua esperienza. Giornata piuttosto negativa per il classe '89, Boscaglia se ne accorge e infatti lo sostituisce prima dell'ora di gioco. (Dal 57' Sala 6.5 - Autore dell'assist per il gol della bandiera di De Luca, si rende protagonista di diverse buone giocate. Se fosse partito dal 1', probabilmente sarebbe stata un'altra storia)

Paolucci 5.5 - Si fa vedere a sprazzi, senza riuscire a prendersi sulle spalle la Virtus Entella. Una prestazione sicuramente deludente visti gli standard a cui è stato abituato l'ex Ternana nel corso della sua lunga carriera tra i professionisti.

Nizzetto 5 - Si fa vedere col contagocce, si nota poco la sua presenza sul terreno di gioco.

Schenetti 5 - Ad inizio ripresa, è dai suoi piedi che parte un gran cross indirizzato al centro dell'area per De Luca, che non aggancia. E' questa l'unica azione degna di nota portata a termine dal trequartista biancoceleste.

G. De Luca 6.5 - La sua squadra esce dallo "Scida" con tre reti subite, ma non per questo l'attaccante non può meritarsi una sufficienza piena. Molto bravo in varie circostanze, mette a segno anche un bel gol al 79' su assist di Sala.

Mancosu 5.5 - Buon avvio di gara, poi poco o nulla. Al 31' realizza il gol del pareggio, ma l'arbitro giudica falloso il contrasto di De Luca con Gigliotti e ferma tutto, cancellando dunque la rete dell'1-1 alla Virtus Entella. Se convalidata, questa marcatura avrebbe reso sicuramente meno amara la ripresa dei liguri. (Dal 66' Morra 6 - Il suo ingresso, unitamente a quello di Sala, dà una scossa positiva all'intera squadra)