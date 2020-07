Le pagelle della Virtus Entella - Dezi spacca la partita, la zanzara non punge

Borra 6 – Ripaga la fiducia di Boscaglia. Esente da colpe sul gol che sblocca il match, attento su Marin.

De Col 5,5 – Non impeccabile nelle diagonali, viene bruciato da Vido in occasione del gol. Meglio quando spinge.

Pellizzer 6,5 – Svirgola, rischiando un clamoroso autogol. Si riscatta trovando la porta giusta con un imperioso colpo di testa nel finale da attaccante aggiunto.

Chiosa 6 – Concentrato dietro, pericoloso quando si sgancia. Cerca il gol con un elegante colpo di tacco.

Sala 6 – Sempre propositivo. Col suo sinistro velenoso si rende pericoloso anche sui calci da fermo.

Mazzitelli 5,5 - La gamba non gira come vorrebbe. Gucher lo lascia sul posto con irrisoria faciltà.

Paolucci 6 – Prova a mette ordine con la sua tecnica. Rischia il doppio giallo, graziato da Illuzzi. (81' Chajia sv).

Settembrini 5,5 – Parte forte con un paio di accelerazioni, però si spegne quasi subito. (62' Dezi 7 - Spacca la partita col suo ingresso in campo. Prima serve un cioccolatino per De Luca, poi la gran palla in corsa per lo stacco vincente di Pellizzer).

Schenetti 6 – Anonimo nel primo tempo. Sale di tono nella ripresa, facendo valere la sua abilità nel dribbling sulla trequarti.

Rodriguez 6 – Fa a sportellate con i centrali del Pisa. Ci mette la solita dose di fisicità e tanta buona volontà.

G. De Luca 5,5 – La zanzara non punge: tutto solo davanti a Gori la spara tra la braccia del portiere. Poi la piazza bene ma non è fortunato. (78' Morra sv)