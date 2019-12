Le pagelle della Virtus Entella - Difesa ok. De Luca sbaglia un gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Virtus Entella-Spezia 0-0

Contini 6 - Spettatore non pagante. Si vede solo per un paio di uscite e per qualche passaggio in impostazione. La sua parata nel primo tempo su Ricci è troppo semplice per poter essere valutata decisiva.

Coppolaro 6 - Nel primo tempo resta sempre in copertura, senza mai affacciarsi in avanti. Ad inizio secondo tempo spinge di più e mette in mezzo un paio di bei cross non sfruttati dagli attaccanti.

Pellizzer 6,5 - Marca molto bene Gudjohnsen non lasciando mai spazio all'islandese. In fondo si allaccia un paio di volte con Gyasi ma la sua è una partita senza sbavature.

Chiosa 6,5 - Assieme al compagno fermano ogni possibilità di tiro agli avversari. Non è un caso che a Contini non arrivi neanche un tiro in porta.

Crialese 6 - Soffre un po' Ricci ma se la cava quasi sempre. Si prende un giallo nel finale nel tentativo di fermare Gyasi in contropiede.

Eramo 6 - Partita di sostanza del centrocampista biancazzurro, che in attacco si vede solo un po' nel finale ma in generale fa sentire spesso la sua presenza in mezzo al campo.

Paolucci 6 - Cerca più del compagno di reparto di creare qualcosa in attacco ma sia per la sua scarsa precisione che per un controllo non perfetto di Morra nel finale i suoi tentativi sono sostanzialmente inutili.

Settembrini 6 - Si vede piuttosto poco ma non sbaglia praticamente nulla. Partita senza lode e senza infamia (dal 77' Currarino 6 - Entra bene in partita anche se non riesce ad incidere).

Schenetti 6 - Non riesce ad arrivare su un paio di buoni cross in area. Si muove su tutto il fronte d'attacco e anche se non è praticamente mai incisivo attira le attenzioni della difesa avversaria.

Mancosu 6 - Vince il ballottaggio con Morra ma sinceramente si vede piuttosto poco, anche se non è solo colpa sua. Ha comunque il merito di propiziare l'espulsione di Erlic e la sua partita diventa sufficiente (dal 69' Morra 5,5 - Nell'unica vera occasione che si crea sbaglia un aggancio in area).

De Luca 5 - Gli capita tra i piedi il pallone del vantaggio ma lo spreca non tirando con sufficiente cattiveria e permettendo a Scuffet di compiere un grande intervento. L'azione è emblematica della sua partita: si muove bene ma gli manca un po' di mordente (dall'82' Caturano - s.v.)