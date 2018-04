Le pagelle della Virtus Entella - Iacobucci insicuro, La Mantia prezioso

Bari-Virtus Entella 1-0

Iacobucci 5 - Troppo incerto sui tentativi dalla distanza del Bari. La prima buona parata la compie nella ripresa, vincendo il duello con Floro Flores dal 70' in avanti.

Benedetti 6 - Non sbaglia tanto in fase difensiva, inoltre confeziona la più grande palla gol della Virtus Entella, costringendo Micai al miracolo su un suo colpo di testa. Dal 57' Gatto 5 - Non incide quando fa il suo ingresso, tocca qualche pallone ma senza lasciare traccia.

Ceccarelli 6 - Due chiusure importanti nel primo tempo. Qualche errore di posizionamento poi, ma in totale la prova va considerata positiva.

Pellizzer 5,5 - Dal suo lato il Bari trova qualche spazio in più, non essendo velocissimo questo centrale, che se la cava abbastanza bene comunque.

Belli 5 - E' un veterano della Virtus Entella, ma oggi è troppo deconcentrato in un paio di circostanze. Non esce sul gol di Balkovec, concedendogli troppa libertà di tiro. Gestisce a fatica i palloni che ha.

Crimi 6 - Il più intraprendente della mediana. Si fa vedere spesso vicino ad Aramu, per cercare di combinare. La voglia c'è eccome, lotta su ogni pallone.

Troiano 5,5 - Qualche buona apertura e poco altro quando si tratta d'attaccare. Abbastanza roccioso invece in fase d'interdizione. Dal 70' Nizzetto s.v.

Ardizzone 5,5 - Primo tempo da spettatore quasi, poi nella ripresa si fa vedere di più e riesce anche a creare superiorità a volte con le sue incursioni. Dal 75' Icardi s.v.

Aliji 5,5 - Dal suo lato il Bari attacca spesso e lui va in difficoltà, specie quando sale Sabelli. Non sempre attento nelle chiusure, poco propositivo invece davanti.

La Mantia 6,5 - E' il migliore della Virtus Entella. Lavoro encomiabile, fa da riferimento offensivo, tiene sempre palla e conquista tanti falli utili alla squadra. Gli manca solo il gol. Prezioso.

Aramu 6 - Il più tecnico della squadra, si prende la libertà di svariare su tutto il fronte offensivo e prende tante botte. Toglie qualche riferimento agli avversari, ma a volte è poco concreto.