Le pagelle della Virtus Entella - Male la difesa, Icardi ci prova

Risultato finale: Venezia-Virtus Entella 2-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iacobucci 6 - Forse poteva fare qualcosa di più sul primo gol, ma in uscita bassa non è semplice coprire tutto il primo palo. Sul secondo può farci poco, per il resto della sfida non subisce molti tiri in porta.

Pellizzer 5.5 - Prova ad arginare gli avversari e in alcuni casi ci riesce con molta fatica. Gioca leggermente meglio rispetto ai compagni di reparto.

Ceccarelli 5 - Troppa leggerezza, non riesce mai a contrastare Geijo. Non gli dà punti di riferimento, soffre i cambi dei due attaccanti. In più è l’autore di un tocco maldestro che spiana la strada a Geijo.

Cremonesi 5 - Come il compagno di reparto, non riesce mai a gestire i due attaccanti del Venezia. Una partita da dimenticare.

Belli 5 - Non brilla molto, spinge davvero poco. Dà una mano in più in difesa, ma lascia comunque troppo spazio agli avversari. (Dal 69’ Currarino 5.5 - Non entra bene in campo, fatica a trovare la posizione).

Icardi 6.5 - Il migliore dei suoi, non si ferma praticamente mai. È sempre propositivo, ci prova in più di un’occasione.

Acampora 5 - Non gioca molti palloni, anche perché la difesa del Venezia lo limita. Ma mancano i suoi lanci e le sue invenzioni. (Dal 76’ Nizzetto 6 - Entra in campo e cambia ritmo, dà più lucidità ai suoi).

Crimi 5.5 - Un paio di conclusioni dalla distanza e nulla in più. Soffre troppo, manca soprattutto in inserimento, una delle sue armi migliori.

Gatto 5 - Un paio di sgroppate nella prima parte di gara, poi si spegne e fatica molto a trovare la posizione.

La Mantia 5.5 - Si sacrifica moltissimo, sui corner è il primo che allontana il pallone per evitare problemi. In attacco manca, ma è pur vero che viene servito poco. (Dal 57’ Petrovic 5.5 - Un paio di giocate offensive, poi si spegne subito).

Aramu 6 - Qualche buona giocata, ci prova in un paio di occasioni. Ma non può fare nulla, predica nel deserto.