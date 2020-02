Le pagelle della Virtus Entella - Mancosu spreca, Mazzitelli non brilla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contini 6 - Non può nulla sul gol subito: Ciano colpisce la traversa, poi sulla ribattuta che ha portato alla rete di Dionisi le principali colpe sono della linea difensiva che si è persa il numero 10.

Coppolaro 6.5 - Si fa ammonire dopo 12' ma non risente del peso del cartellino: percorre la fascia destra un'infinità di volte, senza mai regalare il pallone perfetto agli attaccanti.

Pellizzer 5.5 - Abbastanza lucido nel primo tempo, ad inizio ripresa rischia tantissimo regalando un pallone a Salvi nel tentativo di allontanarlo dalla zona pericolosa: il calciatore del Frosinone, per sua fortuna, calcia a lato.

Chiosa 6 - Non è una partita memorabile per lui, ma comunque sufficiente. Bravo a contenere, il più delle volte, gli assalti portati dal Frosinone per vie centrali.

Sala 5.5 - Protagonista di un contatto dubbio con Ciano che avrebbe potuto portare al penalty per i ciociari, non riesce quasi mai a farsi vedere sulla corsia mancina.

Settembrini 5 - Pomeriggio all'insegna del nervosismo ingiustificato per l'ex Cittadella che, ammonito attorno al 40', viene tolto dal campo da Boscaglia ad inizio ripresa per non correre il rischio di terminare la gara in inferiorità numerica. (Dal 54' Toscano 6.5 - Entra in campo convinto dei propri mezzi e appare fin da subito molto a suo agio con i compagni)

Paolucci 5.5 - Pomeriggio non impeccabile per il centrale biancoceleste: nel primo tempo commette una vasta quantità di interventi fallosi, ma a differenza di Settembrini non viene ammonito, mentre nella ripresa non è perfetto quando chiamato in causa.

Mazzitelli 6 - Il nuovo acquisto dei liguri non dà l'aiuto alla squadra che ci si attendeva alla vigilia: tra i tre centrocampisti, comunque, è di gran lunga il più propositivo.

Currarino 5 - Il trequartista tocca il pallone col contagocce e, di conseguenza, non ha mai la chance per farsi vedere dalle parti di Bardi. (Dal 74' Chajia 6 - Circa venti minuti, recupero compreso, sicuramente sufficienti per l'ex Ascoli)

De Luca M. 6 - Condizionato fin dalle prime battute da un problema fisico al fianco sinistro, è costretto ad uscire prima dell'intervallo. (Dal 39' Mancosu 5.5 - Si mette in luce nel finale: al'85' si vede annullare un gol per fuorigioco, cinque giri d'orologio più tardi liscia clamorosamente, davanti alla porta, un pallone proveniente dalla destra)

De Luca G. 5.5 - Il numero 7 è stato poco assistito dai compagni di squadra, che gli hanno fornito pochissimi palloni per tutta la durata del match.