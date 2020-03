Le pagelle della Virtus Entella - Poli e De Luca super

L’Entella vince 3-0 sull’Ascoli e torna in una condizione di classifica più tranquilla dopo un periodo assai negativo. Queste le pagelle dei padroni di casa allenati da Roberto Boscaglia.

Contini 7: è grande protagonista del match con un riflesso strepitoso su tocco ravvicinato di Trotta sul finire di primo tempo e poi con un’altra super parata ad inizio ripresa su Sernicola. Blinda il 3-0 ed evita all’Ascoli di rientrare in partita. Unico errore sull’uscita a farfalle al terzo di recupero.

Settembrini 7: uno dei migliori, difende e propone gioco, una spinta costante nel fianco degli avversari.

Poli 7: realizza il gol del 2-0 con uno dei suoi inserimenti. Incredibile che la difesa dell’Ascoli non abbia tenuto in considerazione una delle specialità della casa. Sale a 4 reti in campionato, record personale.

Pellizzer 6,5: prova solida del centrale, che commette poche sbavature. Una di queste gli costa un giallo evitabile.

Sala 6,5: serve il cross per il 2-0 di Poli e nel complesso presidia con attenzione la fascia mancina.

Paolucci 7: la sua gemma “stappa” il match e mette in discesa la sfida. Peccato per l’infortunio che lo toglie dalla contesa dopo appena un tempo. Dal 1’ st Toscano 6,5 va al tiro in un paio di occasione, scaldando i guantoni di Leali. Buon impatto sul match.

Dezi 6,5: la sua qualità si vede a sprazzi, ma Boscaglia sarà sicuramente entusiasta del suo contributo in fase difensiva. Sfiora il gol nel finale.

Mazzitelli 6,5: buona prova, aiuta il centrocampo dell’Entella a vincere i duelli nel reparto nevralgico, proponendosi anche al tiro.

Schenetti 6: non è ispirato come al solito, perde qualche pallone di troppo. Dal 37’ st Nizzetto SV.

Morra 6: meno incisivo del suo compagno di reparto ma prezioso nel creare spazi con i suoi movimenti. Poco pericoloso in fase di finalizzazione.

De Luca G. 7: assist per Paolucci, rigore procurato e realizzato, tante iniziative che generano pericoli in area marchigiana. La “zanzara” va in doppia cifra e non lo ferma nessuno, a parte Boscaglia che gli chiede una doccia con 20 minuti di anticipo. Dal 26’ st Chajia 6: contribuisce alle numerose ripartenze di alleggerimento nei minuti finali.