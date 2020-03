Le pagelle della Virtus Entella - Schenetti opaco, si salva De Luca

vedi letture

Risultato finale Trapani-Virtus Entella 4-1

Contini 6 – Subisce 4 reti, ma senza un paio dei suoi interventi – in particolare su Odjer prima ed Evacuo poi - il passivo sarebbe stato molto più pesante.

Sala 5.5 – Dalla sua parte Grillo lo mette un po' in difficoltà in avvio, poi gli prende le misure sul finire della prima frazione. Nella ripresa, però, gli attacchi arrivano da tutte le parti e lui può poco contro le avanzate trapanesi. (Dal 86' Morra s.v.)

Crialese 5 – Un primo tempo d'ordine, poi nella ripresa finisce per crollare così come tutta la squadra che si sgretola sotto i colpi degli attaccanti avversari.

Pellizzer 5 – Pettinari prima ed Evacuo poi lo mettono in difficoltà. Non è solo lui a soffrire, ma l'intero reparto nonostante nel primo tempo si era disimpegnato bene.

Poli 5 – Il terzino non è il suo ruolo, ma per necessità si trova ad agire sulla fascia. Non certo la miglior prestazione della carriera quella contro il Trapani, ma ha tutte le attenuanti del caso.

Nizzetto 5 – Mancano i suoi inserimenti, il centrocampista non riesce mai a trovare il tempo giusto per piazzare la zampata vincente. Nella ripresa cala così come il resto dei compagni.(Dal 60' Settembrini 5 – entra nel momento peggiore, quando sta per scatenarsi la tempesta Trapani tanto da esserne letteralmente travolto)

Toscano 5 – Così come per i compagni di reparto la sua partita dura un solo tempo, il primo. Nel secondo, invece, viene sempre preso in mezzo finendo per vanificare quanto di buono fatto fino a quel momento.

Paolucci 5.5 – Qualche buona giocata nel primo tempo, una buona padronanza del pallone, ma la sua partita dura praticamente 45 minuti. Nella ripresa, infatti, non riesce mai a trovare il guizzo per mettersi in mostra.

Schenetti 5 – Evanescente per lunghi tratti, si accende solo a sprazzi. Prova la conclusione in un paio di occasioni sfiorando anche il gol, ma da uno come lui ci si aspetta qualcosa in più. (Dal 70 Chajia 5.5 – entra in campo ma non incide. Si fa notare solo per un destro che finisce lontanissimo dalla porta avversaria e per qualche diverbio di troppo con gli avversari)

De Luca 6 – Punge come una zanzara, da un suo assist per Mancosu nasce l'autogol di Coulibaly che vale il momentaneo vantaggio dell'Entella. Si spegne con il passare dei minuti soprattutto perché i compagni non lo assistono.

Mancosu 5.5 – Non la sua serata migliore. Si fa trovare pronto sull'assist di De Luca dal quale scaturisce l'autogol di Coulibaly, ma l'attaccante aveva sbagliato il controllo favorendo il recupero del centrocampista.