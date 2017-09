Le pagelle della Virtus Entella - Troiano trascinatore, poco bene tutti gli altri

Risultato finale: Foggia-Virtus Entella 1-1.

Iacobucci 6 - Non ha colpe sulla rete di Mazzeo, bene nelle altre circostanze in cui viene chiamato in causa.

Baraye 6,5 - Da quella parte non si passa mai, ha un passo diverso dagli altri. Diventa pericoloso anche con le incursioni.

Benedetti 6 - Dà troppo spazio a Mazzeo, ma nel complesso non fa errori grossolani.

Ceccarelli 6 - Bravo soprattutto nei duelli aerei, reattivo in alcuni interventi.

Belli 6 - Non spinge più di tanto, ma dà sicurezza al reparto in fase difensiva.

Palermo 5,5 - Prova di sacrificio e corsa, unita però a una scarsa brillantezza palla al piede.

Troiano 7 - Autentico leader. Realizza il rigore, tiene in piedi la squadra e suona la carica.

Fondamentale.

Eramo 6 - Anche per lui lavoro sporco, corsa e recupero palla ok.

Nizzetto 5 - Non ha il cambio passo che gli consentirebbe di trasformare l'azione da difensiva a offensiva.

La Mantia 6 - Si sbatte, fa a sportellate con i difensori avversari ma viene servito poco e male. (dal 61' Luppi 5,5 - Entra in partita senza riuscire mai a creare pericoli).

De Luca 5,5 - A modo suo, anche lui cerca sempre lo spiraglio vincente. Senza successo, diventando quasi irritante. (dall'83' Diaw s.v.)