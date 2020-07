Le pagelle dello Spezia - Acampora è un martello. Bocciati tutti gli attaccanti

vedi letture

Scuffet 6,5 - Molto reattivo sul tentativo ravvicinato in acrobazia di Morra. È ben protetto dai suoi difensori sulle palle alte.

Ferrer 5,5 - Impreciso e raramente propositivo in zona offensiva. Le tante gare ravvicinate influiscono sulla sua lucidità. (Dal 64' Bastoni 6 -Per necessità si posiziona sulla fascia sinistra riuscendo a tenere bene la posizione. Limitato, ovviamente, nelle scorribande offensive).

Terzi 6 - La scarsa vena degli attaccanti gli facilita di molto il compito. Lui si dimostra sempre preciso e attento quando c'è da proteggere l'area di rigore.

Erlić 6 - Si fa apprezzare più per le sue doti in fase di impostazione, non è sollecitato più di tanto dagli attaccanti avversari.

Ramos 5,5 - Viene preso più volte alle spalle dai lanci dei centrocampisti. Per sua fortuna l'estro degli attaccanti avversari non è dei migliori. (Dal 64' Vignali 6 - Attaccante aggiunto nei minuti finali per cercare i tre punti che blinderebbero il terzo posto. I difensori avversari non sono dello stesso avviso).

Bartolomei 6,5 - Suo l'unico tentativo della prima frazione con una bordata dal limite ben respinta da Contini. L'azione inizia quasi sempre dai suoi piedi educatissimi.

Acampora 6,5 - In campo è ovunque, pressa, corre, lotta e sradica una gran quantità di palloni dai piedi degli avversari. La regia non è da meno, sbaglia davvero pochissimi palloni. (Dal 58' Ricci M. 5,5 - La condizione è approssimativa ma non potrebbe essere altrimenti. Da apprezzare la grinta e la tenacia con cui si mette a disposizione della squadra decimata dagli infortuni).

Mora 6 - Anche lui molto reattivo in mezzo al campo. Qualche errore di troppo nei suggerimenti in profondità agli attaccanti.

Ragusa 5 - Complice il colpo alla caviglia subito dopo pochi minuti, si eclissa sulla fascia destra partecipando di rado alla manovra. (Dal 46' Di Gaudio 6,5 - Decisamente molto più vivace del compagno sostituito, crea parecchi grattacapi alla difesa avversari quando si accentra).

Nzola 5 - Lotta di fisico su Poli e Chiosa ma è lasciato al suo destino. Servito poco e male, nell'unica occasione nitida manda clamorosamente fuori da buona posizione.

Gyasi 5 - Il più sollecitato dalla manovra delle aquile ma la sua serata non offre alcuno spunto degno di nota. (Dal 46' Gudjohnsen 5 - Se non per qualche ripiegamento difensivo, l'islandese si vede poco o nulla sbagliando appoggi anche elementari).