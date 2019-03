Le pagelle dello Spezia - Attacco a secco, Ricci sottotono

Risultato finale: Spezia-Padova 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6,5 - Osserva inerme la fucilata di Bonazzoli che si deposita sotto al sette. È sempre l'ex SPAL a punirlo sul raddoppio con un tap-in agevole. Evita il tris con un grande intervento a tu per tu con Mbakogu.

De Col 6 - Mantiene alto il raggio d'azione per mettere alle strette il Padova sin dalle prime battute. Il gioiello di Bonazzoli complica i piani, ma non demorde e pungola Ceccaroni. Rientra alla base subito dopo il raddoppio dei biancoscudati: Marino lo sacrifica per irrobustire l'attacco con l'ingresso di Galabinov. (Dal 57' Galabinov 5,5 - Troppo poco per raddrizzare le sorti del match).

Terzi 5,5 - I ritmi offensivi del Padova non sono tambureggianti, ma va in difficoltà quando gli avversari aumentano il passo. Sorpreso sul raddoppio: si fa prendere d'infilata dal filtrante di Mbakogu per Baraye, che serve l'assist a Bonazzoli.

Ligi 5,5 - Anche lui dà adito in alcune circostanze alle iniziative venete. Non riesce ad accorciare in tempo su Baraye in occasione del due a zero che taglia le gambe allo Spezia. Serata da archiviare al più presto.

Augello 6 - Tra i più in palla dei liguri nel primo tempo. Le sue discese a sinistra procurano più di un grattacapo alla difesa veneta, poco prima dell'intervallo interrompe la corsa di Bonazzoli lanciato a rete con un grande rammendo in extremis. Una macchia grava su quella che resta una delle note più liete della partita: è in ritardo sul bis di Bonazzoli.

Bartolomei 6,5 - Tra gli ultimi a gettare la spugna, semina il panico quando ha l'opportunità di concludere da fuori e costringe Minelli a due super interventi con altrettante conclusioni secche dalla trequarti. Sfortunato, ma volenteroso.

Ricci 5 - Prova, assecondando gli oneri imposti da un ruolo tanto delicato e nevralgico, a mettere ordine nella discese dello Spezia. Qualche colpo illecito di troppo nel primo tempo: prima sgambetta Baraye e consegna un piazzato ghiotto al Padova, poi stende Lollo e rimedia un meritato giallo. Esce a inizio ripresa in favore di Maggiore. (Dal 63' Maggiore 5,5 - Poche iniziative dopo l'ingresso).

Mora 6 - Raramente si scompone e prova a far sentire la sua voce in ogni duello a metà campo. Vede sfumare una grande opportunità sulla deviazione di Okereke, che prolunga oltre il montante un suo destro a colpo sicuro. (Dall'84' De Francesco s.v.).

Vignali 5 - Nella prima metà punge ad intermittenza, ma quando lo fa sono guai per la banda di Bisoli. Cade in area dopo un lieve contatto con Ceccaroni non passibile di sanzione, al trentanovesimo scalda i guanti a Minelli con un'acrobazia che meriterebbe miglior sorte. Sparisce completamente dai radar dopo l'intervallo.

Okereke 5,5 - Molto coinvolto nelle iniziative dei compagni, anche se gli manca lucidità nei momenti topici, ingrediente imprescindibile per un centravanti. Cerca spesso e volentieri appoggio nei due esterni, non chiama in causa come vorrebbe Minelli.

Pierini 5,5 - Il dinamismo del primo tempo sfuma nella disillusione dopo il secondo centro del Padova. Nella ripresa lo si vede soltanto con un colpo di testa da due passi che fa la barba al palo su invito di Okereke, poi più nulla.