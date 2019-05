Le pagelle dello Spezia - Augello spina nel fianco, Gyasi decisivo

Risultato finale: Spezia-Crotone 2-0

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Lamanna 6 - Poco impegnato dagli attaccanti rossoblu, amministra senza grossi patemi.

Vignali 6,5 - Concede raramente spazio sulla sua fascia di competenza, e non disdegna qualche incursione in avanti.

Terzi 6,5- Controlla con sicurezza il pericoloso Simy, in collaborazione con Capradossi, e l'attacco crotonese risulta piuttosto spuntato.

Capradossi 6,5 - Machach non gli dà un gran da fare, con l'ingresso di Mraz c'è un po' di lavoro in più ma non va mai in affanno.

Augello 6,5 - L'ingresso del dinamico Kargbo lo impegna in un duello impostato su velocità e fisicità ma riesce a tener botta. In fase offensiva è una spina nel fianco, suo il perfetto assist per l'1-0 di Galabinov.

Bartolomei 6 - Dialoga bene con il reparto avanzato, non si tira indietro di fronte ai contrasti anche duri degli avversari.

Dal 25' s.t.: Maggiore 6,5 - Dopo la doppietta di Palermo ci si poteva aspettare di rivederlo titolare ma Marino sceglie di mandarlo in campo a gara in corso. Coglie un clamoroso palo e ha il merito di rinvigorire la manovra aquilotta dopo una fase di marca rossoblu.

Ricci 6 - Perno del centrocampo disegnato da Marino, costruisce, insieme a Gyasi, l'azione illuminante che frutta il raddoppio.

Mora 6,5 - Di spada e di fioretto, l'ex Spal si dimostra prezioso sia nell'interdizione che nel creare gioco. Estroso e dinamico.

Gyasi 7,5 - Come sempre altruista nelle sue giocate, entra nell'azione del vantaggio e confeziona un assist perfetto per il raddoppio di Bidaoui. Decisivo.

Dal 45' s.t.: Crimi n.g. - Una manciata di minuti nel recupero per concedere a Gyasi l'uscita tra gli applausi.

Galabinov 6,5 - Nel primo tempo crea diversi grattacapi alla difesa del Crotone, fino a trovare il varco ed il tempo giusti per l'inserimento che vale l'1-0. Chirurgico.

Da Cruz 6 - E' il meno brillante nel reparto avanzato bianconero, ma dà comunque il suo apporto andando a guadagnare metri per dare respiro all manovra.

Dal 34' s.t.: Bidaoui 6,5 - Ingresso e gol, cosa chiedere di più? Ottimo tempismo nell'inserimento ai danni del marcatore Sampirisi.