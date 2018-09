Le pagelle dello Spezia – Bartolomei ci prova, la difesa concede troppo

Risultato finale: Cremonese-Spezia 2-0.

Manfredini 5.5 - Oltre ai due gol non subisce molti tiri in porta, ma in alcune uscite sembra troppo indeciso.

De Col 5 - Nel finale spinge e trova spazio, ma durante tutto il match soffre troppo le giocate di Perrulli.

Terzi 5.5 - Nel primo tempo va in confusione come tutta la squadra, non riesce a leggere le imbucate della Cremonese.

Giani 5 - Ha qualche responsabilità sul gol di Brighenti, per il resto del match soffre molto le giocate dei padroni di casa.

Crivello 5.5 - Castrovilli lo fa soffrire troppo, nel secondo tempo spinge di più ma la sua prova resta insufficiente.

Bartolomei 6.5 - Uno dei migliori in campo in casa Spezia, ha sui piedi un paio di occasioni che non riesce a sfruttare. Da lontano è sempre pericoloso.

Ricci 5.5 - Fa molta fatica in mezzo al campo, spesso i compagni non lo seguono. Ma nemmeno lui brilla in fase di costruzione. (Dal 76' Gyasi 5.5 - Non entra bene in partita, si vede davvero poco).

Mora 5.5 - Commette il fallo che regala il rigore alla Cremonese. Reagisce bene, ma spesso gira a vuoto. (Dal 59' Crimi 6.5 - Uno dei più pericolosi, i suoi inserimenti sono sempre un bel problema).

Okereke 4.5 - Si divora un gol praticamente fatto e sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare. Partita da cancellare.

Galabinov 6 - In attacco è sempre un punto di riferimento e i compagni lo cercano spesso. Sfortunato nelle poche palle gol che gli capitano.

Pierini 5 - Non riesce mai ad entrare in partita, sbaglia qualche passaggio di troppo. E Marino lo cambia all'inizio del secondo tempo. (Dal 46' Bidaoui 6 - Prova spesso la giocata individuale, ma viene costantemente raddoppiato).