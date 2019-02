Le pagelle dello Spezia - Bartolomei da urlo, bene Ligi all'esordio

Spezia-Cremonese 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6,5 - È uno dei protagonisti del primo tempo, sopratutto per la preziosa parata a tu per tu con Strizzolo. Nella ripresa ordinaria amministrazione.

Vignali 6 - Non perde mai la posizione e quando può spinge in avanti. Va in difficoltà quando viene puntato da Strefezza.

Terzi 6,5 - Forma una coppia molto solida con Ligi. Nonostante il problema fisico accusato a metà ripresa, rimane in campo fino al triplice fischio stringendo i denti.

Ligi 6,5 - Insuperabile. Esordio molto positivo.

Augello 6,5 - Non si fa mai sorprendere dalla sua parte, è sempre posizionato bene. Con coraggio si proietta in avanti in fase di possesso e un suo cross quasi telecomandato manda in rete Bartolomei per il 2-0.

Mora 6,5 - Leader indiscusso del centrocampo e dello Spezia. Copre e riparte, sembra avere il doppio dei polmoni di tutti.

Ricci 6,5 - Fatica nei primi minuti, poi gioca in scioltezza. Fa girare bene la squadra anche con soluzioni semplici.

Bartolomei 8 - Sblocca nel primo tempo la gara con un destro secco dal limite dell’area, che coglie impreparato Ravagalia (non perfetto). Sono tutti i suoi, invece, i meriti per il 2-0: inserimento perfetto sul secondo palo su cross di Augello e colpo di testa per la doppietta personale.

Okereke 6,5 - Oggi meno preciso del solito, non riesce a crearsi occasioni nitide per battere a rete. Per applicazione e voglia è però uno dei migliori: il recupero che fa al 90' su Carretta, nella propria metà campo, è l'immagine perfetta per descrivere ciò.

Galabinov 6 - Lavora tanto e bene per la squadra, preziosa la sponda per l'1-0 di Bartolomei (dal 61' Da Cruz 6 - Dà il suo contributo alla vittoria finale. Si vede che ha i colpi.)

Bidaoui 6,5 - Una spina nel fianco della Cremonese. Ogni volta che ha palla crea un pericolo. Arriva almeno 2 volte a calciare dal limite dell'area, senza però trovare il jolly giusto. Come Okereke, da apprezzare per il sacrificio in fase di non possesso (dal 76' Gyasi s.v.)