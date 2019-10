Le pagelle dello Spezia- Bartolomei ovunque, l'attacco non punge

Spezia-Benevento 0-1

Scuffet 5- L'eterna promessa del calcio italiano che torna in campo dal primo minuto e si rende protagonista...in negativo. Una uscita a vuoto costa la rete dello 0-1

Vignali 5- La prestazione era stata ottima, ma l'errore in occasione del gol decisivo è imperdonabile. Si fa scappare Tello e non si intende con il suo portiere

Capradossi 6- Fin quando resta in campo non sbaglia nulla. (dal 39'pt Terzi 6- L'escluso a sorpresa. Inizia con due passaggi sbagliati, carbura progressivamente e fa il suo).

Marchizza 6,5- Uno dei migliori in campo. Apprezzabili un paio di anticipi con annessa ripartenza elegante.

Bastoni 6- Indomito lottatore, una spina nel fianco per la difesa giallorossa ogni volta che varca la metà campo. (Dal 32'st Ramos sv.

Bartolomei 6,5- Capitano di giornata, non tradisce le attese e disputa un'ottima partita. Un'azione in solitaria per poco non gli consente di portare lo Spezia in vantaggio.

Maggiore 6- Encomiabile il suo lavoro in fase di non possesso, i suoi raddoppi di marcatura sono sempre puntuali.

M.Ricci 5- Si vede pochissimo, non entra mai nel vivo del gioco ed è qualcosa di particolarmente incisivo per chi ricopre un ruolo così importante in mezzo al campo.

F.Ricci 5- Ci terrebbe a far bene contro la sua ex squadra, in realtà vaga per il campo a caccia di palle giocabili senza incidere. (Dal 10'st Bidaouoi 6,5- Non si spiega come mai sia partito dalla panchina. Mezz'ora di qualità assoluta).

Ragusa 5,5- La posizione centrale non gli calza a pennello, l'obiettivo era non dare punti di riferimento. Ha qualità, ma si spegne nella ripresa.

Gyasi 5- Prova negativa per l'attaccante, che si vede soltanto per un paio di accelerazioni.