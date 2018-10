Le pagelle dello Spezia - Bartolomei prova da leader, male invece Gyasi

Risultato finale: Spezia-Pescara 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 5,5 - Subisce tre reti ma sul primo gol di Monachello ha qualche responsabilità, l'attaccante del Pescara calcia rasoterra verso il primo palo beffando il portiere ex Genoa.

De Col 6 - Ha Mancuso dalle sue parti che non è un cliente facile, lo fronteggia bene lasciandogli pochi spazi. Si rende pericoloso sulla corsia destra lanciandosi in progressione nel tentativo di servire Galabinov.

Terzi 5 - Poteva e doveva fare meglio, non chiude su Monachello nella prima frazione poi viene bruciato in velocità da Marras in occasione del tris del Pescara. Anche il capitano traballa nella serata del Picco.

Giani 5,5 - Meglio nel primo tempo, nella seconda frazione cala leggermente e osserva da vicino Monachello che calcia in rete il pallone del tris. Non è una delle migliori prestazioni del centrale di Marino.

Augello 5,5 - Quella di sinistra è una catena che funziona abbastanza bene, spesso accompagna l'azione di Bidaoui. Una sola pecca, la marcatura abbastanza leggera in occasione della prima rete di Mancuso.

Bartolomei 6,5 - Partita da vero leader per il centrocampista dello Spezia, dal suo destro nascono le azioni pericolose della squadra di casa ed è anche il primo ad andare a recuperare la sfera in fase di non possesso. Si incarica della battuta di tutti i piazzati con un destro secco che mette in difficoltà più volte Fiorillo.

Ricci 5 - Una prestazione sottotono per il mediano di Marino, gioca tanti palloni ma con poca precisione e pulizia. Ha anche un'occasione dal limite dell'area di rigore ma spara malamente a lato. (Dal 70' Maggiore 5,5 - Si vede veramente poco dopo il suo ingresso in campo).

Crimi 6 - L'ex centrocampista del Cesena non si risparmia nella lotta in mezzo al campo, battaglia a denti stretti e per alcuni tratti della sfida è l'uomo ovunque raccogliendo anche gli applausi del proprio pubblico.

Gyasi 5 - L'uomo in più, ma del Pescara. In diverse circostanze infatti è come se lo Spezia giochi in inferiorità numerica, perde ogni pallone servitogli e nell'unica occasione in area di rigore colpisce con il braccio. (Dal 66' Pierini 6 - Ha poche occasioni per mettersi veramente in mostra, nel finale infatti il Pescara serra le fila in difesa).

Galabinov 6,5 - Le premesse non erano delle migliori, si divora infatti in apertura una rete quasi fatta poi si sblocca. Firma di testa la rete che riapre la sfida poi è sfortunato quando con il suo destro trova la super parata di Fiorillo.

Bidaoui 6,5 - Tra i più pericolosi dello Spezia, ci mette la qualità puntando l'uomo con grande continuità. In più di un'occasione crea la superiorità numerica e si prende diversi calci di punizione interessanti. (Dal 84' Gudjohnsen sv).