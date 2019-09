Le pagelle dello Spezia - Bene i gemelli Ricci, non convince Delano

Risultato finale: Spezia-Perugia 2-2

Krapikas 6 - Due occasioni per il Perugia e due reti subite, non ha responsabilità sui gol incassati. Preferito a Scuffet, dimostra sicurezza nelle uscite alte e respinge un buon tentativo di Buonaiuto.

Vignali 5,5 - Non il Vignali propositivo e uomo in più della manovra spezzina, abbastanza timido nella sfida di questo pomeriggio. Accusa qualche sofferenza quando viene puntato da Buonaiuto. (Dal 46' Ramos 6 - Si piazza probabilmente sulla fascia meno congeniale ma non demerita).

Terzi 6 - Sicuramente non bene in occasione della prima rete del Perugia, migliora con il passare dei minuti. Il centrale è il cardine della retroguardia di Italiano, pochi errori da metà ripresa in poi.

Capradossi 6 - Appare in ritardo sulla rete del vantaggio degli umbri ma è l'ex Roma a suonare la carica, bravo e caparbio a sfruttare il brutto posizionamento di Gyomber e spedire in gol il pallone che trasforma lo Spezia. Altro errore, si perde Iemmello ed arriva il pari del Perugia.

Bastoni 6,5 - Non solo ala aggiunta in fase di possesso, sempre attento quando c'è da difendere. Ottima prestazione per il terzino dello Spezia che non si è praticamente mai risparmiato nella partita del Picco.

Bartolomei 6,5 - Suo il destro secco su calcio di punizione dal quale nasce la rete del pareggio dello Spezia, quando calcia è sempre temibile. Spesso marcato stretto dagli avversari ma ne esce fuori la sua qualità.

M.Ricci 6,5 - Prima parte di gara in cui viene inaridito dalla pressione del Perugia, quando comincia a trovare spazio è un fattore per i padroni di casa. Si incarica della battuta del calcio di rigore e non fallisce. (Dal 82' Benedetti sv).

Maggiore 6 - Tanto sporco per il centrocampista di casa, diversi palloni recuperati. Sicuramente il meno appariscente ma utile nell'economia del gioco, risparmiato nella ripresa in vista del tour de force di questa settimana. (Dal 62' Mora 5,5 - Non un grande impatto con la sfida, entra e si becca subito un cartellino giallo).

F.Ricci 6,5 - Insieme al fratello, è tra i migliori della formazione di casa. Sgasa spesso lungo la corsia di destra, rientra sul destro e crea pericoli. Un suo mancino a giro chiama alla super parata Vicario nella ripresa.

Gyasi 5,5 - Gioca in una posizione non sua, non è un punta centrale e lo si nota in qualche circostanza. Non demerita ma non brilla, prova spesso a dialogare con i compagni e si guadagna la punizione dal quale cambia la partita.

Delano 5,5 - Schierato in campo dal primo minuto dopo i diciannove minuti concessi contro il Crotone, ha qualità ma ancora gli manca qualcosina. Punta spesso l'avversario, si incarta in qualche dribbling di troppo ma sfodera qualche buon colpo in prospettiva.