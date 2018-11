Le pagelle dello Spezia - Bidaoui ci prova, ma spreca. Giù Okereke

Risultato finale: Spezia-Foggia 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6,5 - Un solo intervento in un pomeriggio complessivamente quieto, ma decisivo: gran guizzo sul mancino di Chiaretti, che grazie alla sua deviazione quasi impercettibile si stampa sul legno. Poche noie, per il resto.

Vignali 6 - In contenimento fa il suo e concede di rado il fianco alle iniziative opposte. L'appoggio a Okereke è scarno anche per garantire maggiore libertà al più ispirato Augello. Al trentasettesimo rimedia un giallo per uno sgambetto su Kragl.

Terzi 6,5 - Buona condivisione degli oneri in copertura con Capradossi, riduce al minimo gli errori e garantisce solidità. Stringe i denti dopo uno scontro con Mazzeo, ma è costretto ad alzare bandiera bianca per un fastidio muscolare alla coscia. (Dall'81' Giani s.v.).

Capradossi 6,5 - Anche lui è protagonista in positivo del clean sheet di oggi. Lavoro in parte agevolato dalla sterilità per lunghi tratti del Foggia. Chiama in causa Bizzarri con una zuccata decisa sugli sviluppi di un corner.

Augello 6,5 - Parte bene e compone insieme a Bidaoui una catena di sinistra velenosissima per il Foggia. Quando sembra stia calando alla distanza si rinsavisce e spaventa i Satanelli con una grande percussione conclusa con un diagonale che si perde a lato non di molto.

Maggiore 6,5 - L'intensità in entrambe le fasi è la costante del suo pomeriggio. L'unico neo è la lucidità rivedibile nei momenti topici, ma asseconda a dovere le iniziative dei compagni. Lo strappo che innesca Bidaoui nel primo tempo la sua miglior giocata. (Dal 70' Bartolomei 6 - A pochi minuti dall'ingresso impegna Bizzarri con un destro secco).

Ricci 6 - La regia è ordinata, ma oggi non ruba l'occhio. Splendida l'imbucata nel primo tempo per lo strappo di Okereke. Commette pochi errori, anche se oggi non sembra essere a pieno regime.

Crimi 7 - Sempre presente negli episodi clou. Prima accarezza la gioia personale con un destro ribattuto da Bizzarri, poi insacca di testa su uno spiovente dalla bandierina che secondo Maggionioaveva precedentemente oltrepassato la linea di fondo. Due minuti più tardi fa espellere Agnelli.

Okereke 5,5 - Non fa fruttare la sua esplosività a destra e compie un passo indietro rispetto alla sfida contro il Benevento. La percussione alla mezz'ora non basta a salvare una gara in cui arranca e combina poco.

Galabinov 5,5 - Primo tempo sostanzialmente compromesso da un problema al polpaccio che ne limita movimenti e dinamismo. Stringe i denti fino all'intervallo, dopodiché Marino ritiene opportuno non rischiarlo e inserisce al suo posto Gyasi. (Dal 46' Gyasi 5,5 - Inoffensivo nella ripresa).

Bidaoui 7 - È il pericolo numero uno per l'inedita linea a quattro rossonera. Fa secco con un tocco di fino Gerbo, che viene ammonito, poi spreca dopo una bella sterzata su Martinelli. Il movimento a convergere verso l'interno seguito dalla conclusione è un marchio di fabbrica che ripete a più riprese, senza però graffiare.