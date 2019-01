Le pagelle dello Spezia - Bidaoui e Okereke incontenibili

Risultato finale: Brescia-Spezia 4-4

© foto di Federico Gaetano

Lamanna 5.5 - E' vero che per quattro volte raccoglie il pallone dalla porta, ma evita un passivo peggiore e sopratutto la sconfitta.

De Col 6 - Corre tanto, mette dentro cross interessati ma tiene alta l'attenzione nelle retrovie.

Terzi 5 - Non tiene a bada l'attacco esplosivo degli avversari, con Torregrossa in gran spolvero.

Giani 5 - E' lui a fare il fallo dal quale nasce il rigore del pari di Donnarumma, gara da rivededere.

Augello 5.5 - Rendimento a fasi alterne, bene nel finale quando deve contenere ma lascia intravedere qualche amnesia nei 90' minuti.

Bartolomei 6 - Tanta fisicità a servizio della squadra, abile anche ad accompagnare la manovra.

De Francesco 5.5 - Fa girare bene il pallone, si lascia scappare in un paio di occasioni gli avversari alle spalle. (Dal 66' Crimi - Buon impatto sul match, supporta bene la squadra nelle retrovie).

Mora 6 - Nella propria area è lui che sui calci piazzati riesce sempre ad imporsi sugli avversari.

Vignali 6 - Diverse palle interessanti in area ma i compagni non sfruttano.

Okereke 7 - Mostra tutta la sua velocità bruciando Cistana e guadagnando il rigore che è lui stesso a trasformare. (Dall'83' Galabinov sv).

Bidaoui 7 - Prestazione esaltante per lui, sfonda costantemente dalle parti di Sabelli che non lo contiene. Firma la doppietta personale, contribuendo in maniera pesante al pareggio finale. (Dal 90' Gyasi sv).