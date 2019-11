Le pagelle dello Spezia - Bidaoui imprendibile, Gudjohnsen non sbaglia

Risultato finale: Spezia-Frosinone 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuffet 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, compie pochissime parate durante tutto il match. Indeciso in un paio di occasioni, ma nel finale non fa i complimenti e allontana tutti i pericoli che arrivano nell'area piccola.

Ferrer 6 - Soffre nella ripresa, Beghetto lo tiene in scacco. Gestisce comunque la linea senza mai affondare, aiuta i compagni soprattutto nel momento cruciale della sfida. (Dall'86' Vignali s.v.).

Erlic 6 - Qualche indecisione di troppo, ma complessivamente porta a casa una buona prestazione. Da evidenziare il tempismo sui palloni alti, nel primo tempo concede pochissimo. (Dal 78' Terzi 6 - Entra bene in campo, porta esperienza e quantità nel finale).

Capradossi 6.5 - Gioca con più fiducia rispetto al compagno di reparto, anche se nella ripresa concede qualcosa agli avversari. In un paio di occasioni fatica su Dionisi, poi nel finale prende fiducia e diventa insuperabile.

Ramos 6 - Nella prima frazione lascia troppo spazio, dalle sue parti Ciano fa quello che vuole. Nel secondo tempo è più attento e non concede molto agli ospiti.

Maggiore 6.5 - L'intensità della sfida non lo scalfisce, anzi. Entra anche nell'azione del gol, suo il recupero a centrocampo e l'apertura che spacca la difesa ospite.

Bartolomei 6.5 - Detta i tempi, non sbaglia nulla e quando può sporca anche le linee di passaggio. Partita quasi perfetta, domina a centrocampo soprattutto quando serve densità.

Mastinu 6 - Nella prima frazione è uno dei migliori, ogni giocata che compie crea un potenziale pericolo. Nella ripresa cala a livello fisico, ma gioca una buonissima partita. (Dal 70' Acampora 6.5 - Impatto incredibile sulla sfida, i suoi strappi a centrocampo diventano decisivi).

Ricci F. 6.5 - Va a sprazzi, quando si accende lo Spezia diventa sempre pericoloso. Si muove molto bene sulla corsia destra, si sacrifica anche in fase di non possesso.

Gudjohnsen 7 - Decisivo quando c'è da tenere palla, mette in mostra anche un bel repertorio di colpi di qualità. Gol da vero attaccante, diventa il fulcro del gioco calamitando tutti i palloni.

Bidaoui 7.5 - Le sue qualità non si discutono, ogni volta che si accende diventa un pericolo. Meritava il gol, ha spaccato in due la partita con le sue giocate. Il dribbling in pieno recupero su Bardi è da applausi.