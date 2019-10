Le pagelle dello Spezia - Bidaoui show, Capradossi bagna la prova col gol

Risultato finale: Spezia - Juve Stabia 2-0

Scuffet 6 - Pomeriggio abbastanza tranquillo per il portiere scuola Udinese, di fatto a riposo per quasi tutti e novanta i minuti, se si eccedono un paio di interventi scolastici.

Vignali 6 - L'inizio non è dei più facili, anche perché i campani premono molto dal suo lato. Lui comunque non si scompone, e sulla lunga distanza riesce a vincere tutti i duelli.

Terzi 6 - Mette la sua grandissima esperienza a servizio del reparto arretrato, che quest'oggi soffre il giusto. Un po' più in difficoltà nel primo tempo, la ripresa è serena.

Capradossi 7 - Si sistema sul secondo gradino tra i protagonisti di giornata, dietro solo al mattatore Bidaoui. Sempre pulito negli interventi, bagna la sua prova con il gol del definitivo 2-0.

Ramos 6 - Tra i quattro difensori scelti da Italiano, è forse il meno brillante. Prova anche a scendere in fascia con costanza, ma non offre cross troppo precisi. Alla fine è comunque sei.

Bartolomei 6,5 - Sia qualità che quantità al servizio. Riesce a rendere produttiva questa sua sintesi: sempre nel vivo del pressing, offre anche l'assist del gol a Capradossi, dalla bandierina.

M. Ricci 6,5 - Le geometrie spezzine, quest'oggi, sono state in gran parte opera sua. A dispetto dell'età ancora contenuta, 25 anni, spesso mostra il piglio del veterano.

Mora 6 - L'ultimo a mollare, anche quando le gambe non gli forniscono il contributo che servirebbe. Come accaduto negli ultimi minuti: vorrebbe uscire ma i cambi sono finiti. E allora si stringono i denti.

F. Ricci 6,5 - Non segna, non fornisce assist e probabilmente non incide neanche quando vorrebbe. Ma è centrale nel gioco spezzino, e la sua qualità senz'altro ha aiutato anche oggi. (dal 71' Ragusa 5,5 - Entra e avrebbe subito la ghiotta chance per una zampata ravvicinata. Si butta con coraggio, ma manda in cielo da un millimetro. Per sua fortuna la sfida era già chiusa).

Gudjohnsen 6 - (dal 58' Gyasi 6 - Entra con la partita già in discesa, avrebbe pure l'occasione per segnare, servito da Bidaoui, ma alza troppo. In ogni caso risulta prezioso il suo lavoro di sponda).

Bidaoui 7,5 - Al Picco, quest'oggi, si rasenta lo one man show. Ed il protagonista è lui. Prima sblocca la sfida, aiutato anche da una deviazione, quindi fa espellere Germoni. Nel mezzo un milione di dribbling, e alla fine è meritata standing ovation. (dall'81' Delano s.v.)