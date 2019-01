Le pagelle dello Spezia - Bidaoui si esalta. Ok Augello e Bartolomei

Risultato finale: Spezia-Venezia 1-1

Lamanna 6 - Tira un sospiro di sollievo sulla respinta corta che propizia la rete di Rossi, poi annullata per offside. Esente da colpe sul destro secco di Domizzi che gela il Picco. Per il resto, non corre rischi di sorta.

Vignali 5,5 - Discreto lavoro in copertura abbinato alla timidezza in proposizione, anche in virtù dell'esigenza di equilibrare le sortite sul fronte opposto di Augello. Sovrastato da Modolo, che di testa fa da torre per l'uno a zero di Domizzi.

Terzi 6 - Gli manca la giusta reattività per accorciare in tempo su Domizzi, anche se in una frazione di secondo era complicato far meglio. Collabora con Capradossi e sigilla lo specchio di Lamanna, approfittando della sterilità offensiva del tridente opposto.

Capradossi 6,5 - Annusa quasi sempre l'anticipo e non concede quasi nulla ai dirimpettai. Comanda anche sulle palle alte e disinnesca i radi guizzi degli avversari. Non è coinvolto direttamente nel momentaneo vantaggio lagunare.

Augello 7 - L'approccio è quello giusto e finché ne ha fa la spola sulla fascia, sorvegliando in copertura e dando supporto a Bidaoui. Il piede è caldo e i suoi fendenti lo dimostrano. Vicino al gol con un mancino su palla inattiva che sibila il palo.

Bartolomei 6,5 - Si destreggia tra le linee e trova spesso il modo di eludere la prima pressione del Venezia. Buon calcio che mette in crisi la linea veneta, anche se spreca un'occasione d'oro spedendo alto di testa a porta sguarnita. (Dal 90' Crimi s.v.).

Ricci 6,5 - Gestisce le operazioni in regia e detta bene i ritmi, sovrintendendo alle transizioni corali che schiacciano la mediana arancioneroverde. Garantisce equilibrio ed è prezioso anche in interdizione. Pochi errori in palleggio.

Mora 6 - Pur al netto di qualche sbavatura, asseconda le discese liguri e prova a rifornire con i mezzi che ha i tre davanti. Mette garra e sostanza quando il gioco si sporca, adattandosi ad ogni circostanza. Lieve involuzione nel finale, complice la stanchezza.

Gyasi 6,5 - Strapotere fisico nel duello con Garofalo che agevola la sua serata. Sgasa sul binario e mette pepe in più di una transizione dei liguri. All'undicesimo accarezza la gioia personale con una torsione di testa che sfuma a lato di un soffio, dieci minuti più tardi spreca una ripartenza con un mancino che s'impenna. (Dal 61' Da Cruz 7 - Gol all'esordio con una percussione esplosiva seguita da un siluro di destro).

Okereke 6 - Si prende qualche pausa e non è sempre meticoloso nella rifinitura. Sua l'imbucata che innesca Da Cruz, che evita la sconfitta con una giocata super. Efficacia rivedibile sotto porta, ma non sfigura.

Bidaoui 7,5 - Si esalta nello stretto e scherza con Bruscagin, che non lo tiene. Gli bastano centoventi secondi per il primo graffio, un destro radente neutralizzato da Vicario. Non s'arrende e arma il destro per ben tre volte nella prima metà, sbattendo sistematicamente sul dodici dei lagunari. Dopo l'intervallo l'occasione più ghiotta: apre il piattone e trova il montante a portiere battuto. (Dal 79' Pierini s.v.).