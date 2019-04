Le pagelle dello Spezia - Capradossi match winner, Mora strepitoso

Luca Mora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6 – Non può nulla sul gol di Djuric,ma è sempre attento nelle altre circostanze.

Vignali 5,5 – Resta bloccato per tenere a bada la velocità di Jallow, che si dimostra un cliente scomodo. Più impreciso del solito.

Terzi 6 – Sempre attento a sbrogliare le situazioni complicate. Ingaggia un duello fisico con Djuric senza mollare un centimetro.

Capradossi 6,5 – In occasione del gol si perde Djuric, che gli sfugge alle spalle. Si rifà in pieno recupero quando realizza un gol di importanza capitale.

Augello 6,5 – Diagonali difensive perfette e solito dinamismo. Casasola è una spina nel fianco, ma se la cava egregiamente. Le sua discese a sinistra sono sempre pericolosissime.

Bartolomei 6,5 – Non si sottrae alla battaglia, aiutando sia in fase di interdizione che in costruzione. I suoi inserimenti costituiscono un'arma in più per lo Spezia. Dal 79' Maggiore sv

Ricci 6,5 – Francobollato da Rosina fin dai primi minuti, va inizialmente in difficoltà, ma poi si riprende alla grande, dispensando aperture col contagiri per i compagni.

Mora 7,5 – Consueta partita a tutto campo da parte del numero 6, che recupera diversi palloni e prova spesso ad innescare le punte. Realizza un altro splendido gol in rovesciata e serve a Capradossi il pallone del 2-1. Insostituibile.

Da Cruz 6,5 – A tratti imprendibile quando schiaccia il piede sull’acceleratore. L'azione del gol vittoria parte da una delle sue tante azioni personali.

Galabinov 6 – Tanto lavoro per la squadra da parte del gigante bulgaro, che scende spesso a metà campo per aiutare la squadra a salire. Tuttavia nella ripresa si divora due gol fatti.

Bidaoui 6 – Dura meno di un tempo la partita del marocchino, che comunque mette spesso in apprensione la difesa granata con i suoi movimenti. Dal 39' Pierini 5 - Diversi errori da parte del numero 7, che sciupa due ghiotte occasioni nella ripresa. Dal 90' Gyasi sv