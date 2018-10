Le pagelle dello Spezia - Capradossi, ottimo esordio. Bene Pierini

Risultato finale: Padova-Spezia 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lamanna 6 - Nessuna parata degna di nota per l'ex estremo difensore del Genoa, ha nel palo il suo migliore amico di giornata che gli permette di tenere inviolata la sua parta sulla rovesciata di Capello.

De Col 5,5 - Comincia spingendo sulla destra e trovando spazio, con il passare dei minuti Contessa comincia ad offendere ed è costretto ad arretrare il suo raggio d'azione. Si prende un giallo evitabile che lo condiziona leggermente per il corso della partita.

Terzi 6 - Svolge il compitino con autorevolezza, sbaglia pochissimo anche per la poca pericolosità degli avanti della formazione di casa. Si fa leggermente più difficile dopo l'ingresso in campo di Capello.

Capradossi 6,5 - L'esordio con la nuova maglia, non si direbbe. Si muove al fianco di Terzi con naturalezza, anticipa più volte sia Bonazzoli che Guidone disinnescando la pericolosità dei due attaccanti del Padova.

Augello 5,5 - Sulla sua corsia Zambataro gli crea pochissimi problemi, bloccato rispetto al solito. Predilige il lavoro prettamente difensiva e manca qualche sovrapposizione al fianco di Pierini.

Crimi 6,5 - Ha l'animo del lottatore, rincorre gli avversari fino a recuperare la sfera. Ottima la sua gara dal punto di vista dell'agonismo, reclama per un mancato calcio di rigore per una spinta di Zambataro ai suoi danni. (Dal 85' Mora sv).

Maggiore 6 - Suggerisce il passaggio per i compagni, sempre presente nel vivo della manovra della squadra di Marino. Nulla di trascendentale per lui. prestazione sufficiente senza grossi picchi.

Bartolomei 6 - Mezzo passo indietro rispetto alla grande prestazione con il Padova, soffre la densità del centrocampo del Padova e fa fatica a prendere in mano le redini del gioco. Pericoloso alla battuta dei calci piazzati.

Bastoni 5,5 - Rimandato all'esordio in Serie B il giovane prodotto del vivaio dello Spezia, soltanto uno spunto pericoloso di testa nella ripresa e poco più. Prova ad accendersi in avvio di partita ma viene sempre ben contenuto da Trevisan. (Dal 61' Vignali 5,5 - Prova a farsi largo sulla destra ma trova la porta sbarrata, prova un solo traversone che termina alle stelle).

Gyasi 5 - Abbastanza avulso dalla manovra, viene schierato da centravanti per via delle assenze da Pasquale Marino e non la vede mai. Si nota soltanto per il traversone pericoloso per la testa di Bastoni. (Dal 72' Galabinov 6 - Prova a sbattersi tra le maglie della difesa del Padova ma sono davvero pochissimi i palloni giocabili per lui).

Pierini 6 - La sua partita vive di lampi, alcuni di buona fattura lasciando sul posto Zambataro. Ci prova due volte dal limite dell'area di rigore senza fortuna, gli manca la giocata decisiva per spaccare la partita.