Le pagelle dello Spezia - Capradossi sicurezza, Ragusa segna ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuffet 6 - Una sola parata, non semplice. Non può nulla sul rigore di Maxi Lopez, sempre elegante nei disimpegni.

Ferrer 7 - Condizione atletica straripante, corre fino al quinto minuto di recupero. Ammonito in occasione di un rigore che, dalle immagini, sembra piuttosto generoso.

Erlic 6 - Mantiene la posizione e svolge il suo compito senza affanni. Prova positiva.

Capradossi 7 - Con il passare delle settimane sta diventando uno dei centrali più affidabili della categoria, non a caso anche un colosso come Terzi si sta accomodando frequentemente in panchina.

Marchizza 6,5 - Esempio di concretezza, nei rari momenti di difficoltà si piazza sulla corsia di competenza e non sbaglia nulla. Suo l'assist vincente per Nzola.

Maggiore 5,5 - Meglio in fase di non possesso che in proposizione, il meno brillante del centrocampo ligure. (Dal 30’st Acampora 6,5 - La conferma che in un gruppo vero si può incidere anche entrando a 15 minuti dalla fine. Ottimo approccio e impatto eccellente).

M.Ricci 6,5 - Tanta qualità al servizio della squadra, palla al piede non è mai banale e fa sempre la scelta giusta. Cerca il gol dalla distanza senza fortuna.

Mora 7 - Oggetto del desiderio di mezza serie B, fa capire ancora una volta perché sia stato dichiarato incedibile. Intelligentissimo tatticamente, prezioso negli inserimenti in area senza palla.

Ragusa 7 - Mette in difficoltà Gigliotti per tutta la gara, specialmente nel primo tempo lo salta sempre e sforna traversoni che non vengono sfruttati a dovere. Da falso centravanti beffa tutta la difesa calabrese e regala tre punti fondamentali. (Dal 45’st Galabinov sv).

Gyasi 5,5 - Sbaglia tutto quello che può sbagliare, ma un Italiano in versione Re Mida lo tiene in campo fino alla fine e viene ripagato dall’assist vincente. Si fa ammonire ingenuamente per simulazione.

Nzola 7 - Segna il primo gol con la nuova maglia, ironia della sorte castigata nel girone d’andata. I suoi nuovi tifosi lo “perdonano” e si godono un’ora abbondante a ottimi livelli. (Dal 26’st F.Ricci 6,5 - In uno stadio che conosce a memoria si aspettava di giocare dall’inizio. Scherza con Cordaz nel prepartita, ma il suo Spezia non perdona. Il merito è anche suo).