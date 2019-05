Le pagelle dello Spezia - Da Cruz, che qualità. Galabinov non incide

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6 - Subisce due gol, ma ne evita almeno un altro paio. Nel primo tempo è chiamato a diversi interventi, più o meno complicati.

Vignali 5,5 - Su quel lato Calderoni gli va via almeno un paio di volte a frazione di gioco. Spinge poco invece in fase offensiva.

Terzi 5,5 - Sbaglia in occasione della prima rete del Lecce, è immobile e non accorcia sull'uomo. Ma in altre circostanze chiude bene.

Capradossi 6,5 - Il migliore, non solo per il gol da calcio d'angolo. Sempre importante sulle palle alte, ma anche negli anticipi in mezzo all'area.

Augello 5 - Falco gli scappa via troppo spesso. Non riesce ad incidere.

Maggiore 5,5 - Prova a farsi vedere, più nella ripresa che nel primo tempo, con qualche buona percussione. Troppo poco però in 90 minuti.

Ricci 6 - Piede buono e ottimi tempi di gioco. Sarà un'arma per i play-off e anche oggi lo fa vedere.

Mora 5,5 - Non sempre in partita, per larghi tratti si vede troppo poco, quasi scompare.

Gyasi 5 - Comincia bene, ma la sua prova è un calando di emozioni. Non incide.

Galabinov 5 - Evanescente e isolato. Tocca pochissimi palloni, quando può fa a sportellate, ma il suo apporto è minimo.

Da Cruz 6,5 - Un giocatore di cui sentiremo parlare in questi play-off. Si muove tanto, mostra grandi doti, una su tutte: quella di accendere le folle con le sue giocate.