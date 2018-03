Le pagelle dello Spezia - Di Gennaro salva, Juande sottotono

Risultato finale: Bari-Spezia 1-1.

Di Gennaro 6.5 - Incolpevole sul gol subito da Brienza, compie un paio di interventi che salvano il risultato.

De Col 6 - Bene quando trova campo, offre sempre il passaggio. Qualche sbavatura sul gol di Brienza.

Capelli 6 - Tiene bene un cliente difficile come Nenè, non lo fa mai girare. Riesce a gestire bene anche i palloni alti.

Giani 6.5 - Come il compagno di reparto gioca una buonissima prova, ma nel finale trova una deviazione vincente che evita il peggio.

Augello 6 - Mantiene bene la posizione, sbaglia davvero poco. Non si vede moltissimo in fase di spinta.

Juande 5.5 - Nel primo tempo ha più spazio per esprimersi, nella ripresa è meno propositivo e soffre la fisicità dei padroni di casa.

Pessina 6.5 - Gioca una buonissima partita, compie entrambe le fasi. Senza palla si inserisce spesso, bene anche nel chiudere le linee di passaggio.

Mora 6 - Un difficoltà nel primo tempo, nella ripresa riesce a gestire meglio le folate offensive dei padroni di casa. (Dal 68’ Lopez 5.5 - Soffre troppo le giocate di Brienza, gli lascia troppo spazio).

Mastinu 6.5 - Si inventa un ottimo assist, la sua qualità innesca sempre i compagni. Nella ripresa cala, si vede meno in attacco. (Dal 74’ Terzi 6 - Rafforza la linea e non sbaglia praticamente nulla).

Forte 7 - trova l’ennesimo gol con un ottimo anticipo, bene anche in difesa. Qualche sbavatura di troppo nel secondo tempo. (Dal 79’ Marilungo 5.5 - Non ha molte occasioni, ma nel finale sbaglia una palla gol clamorosa).

Granoche 6 - In attacco non punge come al solito, ma in difesa si sacrifica molto. Compie un paio di chiusure in area piccola praticamente decisive.