Le pagelle dello Spezia - disastro Krapikas, si salva Ragusa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krapikas 4,5 - L'errore sul primo gol è da matita rossa: incerto anche sulle altre tre reti, ha veramente sfoderato una pessima prestazione.

Ferrer 5,5 - Spinge, quantomeno, mettendo in mezzo - pochi - palloni pericolosi mal sfruttati dai compagni.

Terzi 5,5 - Non la miglior prestazione dell'esperto difensore ex Siena e Palermo, che nonostante la sua esperienza non riesce a tenere la linea.

Capradossi 6 - Il migliore della difesa, fa quel che può da solo soccombendo soltanto quando deve difendere coralmente.

Bastoni 5 - Non si vede mai né in avanti né in difesa, mal sfruttata l'assenza di Ramos.

Mora 5,5 - Male il capitano, che fa poco o nulla se si esclude una conclusione morbida nel primo tempo.

Dal 46' Bartolomei 6,5 - Dà più geometrie rispetto a Mora, e segna anche un gran gol su punizione.

Ricci M. 5 - Piede poco caldo quest'oggi, e si vede: da uno con la sua classe ci si aspetta decisamente di più.

Dal 61' Bidaoui 5,5 - Un po' meglio del compagno, ma di certo non la miglior gara dell'ex Avellino e Crotone.

Maggiore 6,5 - L'ultimo ad arrendersi: alle votle sbaglia un po' troppo, ma solo per la voglia di fare qualcosa non lasciandosi andare alla crisi di gioco dei compagni.

Delano Burzgorg 5 - Un ectoplasma in campo: esce a fine primo tempo, ma era difficile accorgersi della sua presenza anche precedentemente.

Dal 45' Ricci F. 5,5 - Fa un po' meglio di chi lo ha preceduto, ma di qui a definire la sua gara come positiva ce ne passa.



Gyasi 5,5 - Mezzo punto in più perché non gioca nella sua posizione, però sbaglia davvero un po' troppe conclusioni quest'oggi.

Ragusa 6,5 - Suo il gol che ridà un minimo di speranza ad uno Spezia decisamente poco ispirato quest'oggi.