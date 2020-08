Le pagelle dello Spezia - Erlic roccioso,Nzola trascinatore, Maggiore zampata letale

Risultato finale: Spezia-Chievo 3-1.

Scuffet 6 - Un primo tempo quasi da spettatore, nella ripresa fa buona guardia anche se il Chievo sotto porta crea poche occasioni. Leverbe lo spiazza dal dischetto.

Ferrer 6 - Ordinato ed attento, non porta spesso attacchi in profondità ma presidia bene la sua fascia di competenza.

Erlić 7 - Serve l'ottimo suggerimento in profondità per il 3-0 di Nzola e giganteggia in difesa limitando al meglio gli spazi per gli attaccanti del Chievo. Roccioso.

Terzi 6,5 - Controlla bene il pericoloso Djordjevic, con Erlic costituisce una diga quasi impenetrabile nel cuore della difesa.

Vitale 6,5 - Grande spinta sulla fascia, in particolare nel primo tempo. Mette in seria difficoltà Ceter e Dickmann e piazza diversi cross. Lascia il campo esausto. Dal 35' s.t.: Ramos 6 - Si fa trovare pronto nell'intenso finale.

Bartolomei 7 - Autentica spina nel fianco per la difesa del Chievo, piazza il cross col contagiri che Galabinov incorna in rete spianando la strada alla rimonta dello Spezia.

Ricci M. 7 - Ci mette il cuore, ma soprattutto la testa, gestendo con intelligenza il gioco a centrocampo. Cerca la gloria con qualche conclusione personale ma senza fortuna.

Maggiore 7 - Lampi di autentica classe nel contesto di una prestazione quadrata. Rimedia un giallo in avvio ma non si fa condizionare e si prende la scena realizzando il 2-0 con una zampata letale. Dal 22' s.t.: Mora 5,5 - Italiano lo manda in campo per contenere il Chievo nel finale ed entra bene in partita ma commette una leggerezza che rischia di ridare vigore agli avversari proprio a traguardo ormai acquisito.

Nzola 7 - Trascina letteralmente lo Spezia lottando per tutti i 90 minuti, facendosi perdonare l'errore sul primo contropiede con una cavalcata perentoria per il 3-0. Nel finale sfrutta le sue doti fisiche per dare una mano in difesa.

Galabinov 6,5 - Monumentale il suo stacco e colpo di testa che a freddo ferisce il Chievo instradando la gara sui binari giusti. Sul lungo periodo mostra un po' di stanchezza ma gioca una gara generosa. Dal 33' s.t.: Ragusa n.g. - Solo pochi minuti nel finale, condizionati anche da un problema alla caviglia.

Gyasi 6 - Fa tanto movimento e lavora molto in appoggio ai compagni. E' il meno brillante nel trio d'attacco ma risulta comunque utile alla causa. Dal 35' s.t.: Di Gaudio 6 - Dà il suo contributo in un momento cruciale della gara.