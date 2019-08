Le pagelle dello Spezia - Fattore Mora, grande prestazione di Galabinov

Risultato finale: Cittadella-Spezia 0-3

Krapikas 6 - Inizio con il brivido per l'estremo difensore dello Spezia, non trattiene un facile tentativo di Diaw rischiando di combinare la "frittata". Nella ripresa si rende protagonista di un'ottima parata sul tentativo di Celar.

Vignali 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione del terzino destro dello Spezia, svolge il suo compito lungo la corsia di competenza. Soffre per un tempo ma nel secondo riesce anche a spingere.

Capradossi 6,5 - Soprattutto nella prima parte di gara, Diaw è indiavolato ma l'ex Roma non cade nella trappola. Il centrale spezzino non sbaglia praticamente nulla, buona la prima. (Dal 83' Marchizza sv).

Terzi 6 - Iniziale sofferenza per il capitano dello Spezia, soltanto qualche minuto prima di vivere una serata abbastanza tranquilla. L'ex Bologna guida un reparto che non concede praticamente nulla al Cittadella.

Ramos 6 - Prima con la nuova maglia in Serie B, Italiano lo conosce bene e lo lancia titolare ma l'ex terzino del Trapani non riesce a rendersi protagonista. Paga la timidezza ma nella ripresa fa vedere segnali interessanti.

Bartolomei 6 - Partita da ex per il centrocampista dello Spezia, spesso cercato dai compagni di squadra. Nulla di trascendentale soprattutto dal suo prezioso destro, prova comunque sufficiente.

M.Ricci 6 - Un pò appannato il metronomo della squadra ligure, pochissimi palloni passano dalla sua regia nel primo tempo. La musica cambia nella ripresa e riesce ad accentrarsi nella manovra spezzina.

Mora 7,5 - Un fattore in mezzo al campo per la squadra di Italiano, l'ex capitano della Spal entra in ogni occasione pericolosa dello Spezia. Fa partire le azioni dei primi due gol e con fortuna riesce anche a timbrare la rete del tris. (Dal 79' Maggiore sv).

F.Ricci 7 - Comincia benissimo la stagione dell'ex Benevento con la nuova maglia, per un tempo è vittima di Benedetti ma nella ripresa si si riscatta. Firma la prima rete dello Spezia, serve l'assist per il gol di Mora.

Galabinov 7 - Quando sale in cattedra si dimostra una punta da categoria superiore, riesce a fare reparto da solo senza troppe difficoltà. Pennella il pallone morbido per il gol di Ricci, si mette anche in proprio e firma il bis spezzino.

Gyasi 6,5 - Un primo non indimenticabile, spesso nascosto alle spalle di Ghiringhelli. Lo Spezia nel secondo tempo attacca maggiormente lungo la destra e si rende protagonista, assist per Galabinov e quasi gol del poker prima della sostituzione. (Dal 71' Buffonge 6 - Personalità e buone giocate per il giovane esterno dello Spezia).