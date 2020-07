Le pagelle dello Spezia - Galabinov lotta, esterni alla mercè degli avversari

Scuffet 6 - La mira degli attaccanti non è delle migliori e per gran parte della partita non si segnalano parate da parte sua. Niente può sul tap-in di Salvi, prova il miracolo su Paganini ma non è fortunato.

Vignali 4,5 - Italiano lo richiama in panchina dopo mezz'ora di totale confusione e incapacità di contrastare gli avversari. Spaesato. (Dal 33' Ferrer 5 -Sembra prendere immediatamente le misure a D'Elia salvo ritrovarsi sul groppone la colpa di lasciare solo a centro area Paganini in occasione del 2-1).

Terzi 5,5 - Buono il lavoro a centro area e in fase di marcatura, qualche errore di leggerezza in fase di uscita che potevano costare caro ai suoi.

Capradossi 6 - Attento nelle marcature, lascia poco spazio a Novakovich, costretto spesso e volentieri a girare al largo per crearsi qualche opportunità.

Marchizza 5,5 - Spinge molto ma viene servito sempre in una zona di campo troppo arretrata. Si perde Salvi in occasione del vantaggio del Frosinone. (Dal 46' Vitale 6 - Sufficiente solo per il cross da cui nasce l'episodio del rigore. Perde un paio di palloni sanguinosi e non offre una copertura impeccabile).

Maggiore 5,5 - Partita senza lode e senza infamia che forse accerta la necessità di tirare un pò il fiato. (Dal 63' Acampora 5 - Entra in campo e sembra essere l'uomo giusto per cambiare le sorti del match esibendosi in un paio di serpentina da applausi. Finisce sommerso dal pressing degli avversari sbagliando in più di un occasione anche appoggi elementari).

Bartolomei 6 - Quando ha il pallone tra i piedi sembra sconsolato visto il movimento quasi nullo dei suoi attaccanti. Non brilla ma le colpe non sono tutte le sue.

Mora 5,5 - Tanta corsa ma anche tanta confusione e tanta imprecisione nel servire i compagni. Bene nello stretto e nelle uscite dalle retrovie.

Nzola 5 - Chiamato spesso e volentieri in fase di copertura dimostra tutti i suoi limiti regalando un paio di punizioni pericolose agli avversari. Davanti gioca solo di fisico, risultando mai pericoloso.

Galabinov 6,5 - Interpreta alla grande il ruolo di centravanti catalizzando ogni difensore su di lui per aprire spazi per gli inserimenti dei compagni che però non lo seguono come dovrebbero. Freddo nel trasformare il rigore dell'1-1.

Gyasi 5,5 - Anche lui è costretto a giocare più basso del solito, si sacrifica molto ma ha la colpa di non seguire il taglio di Salvi in occasione del vantaggio gialloblu. Sopperisce a questa mancanza offrendo una partità molto generosa a livello di corsa, ma anche lui risulta innocuo dalle parti di Bardi. (Dall' 83' Ragusa s.v.).