Le pagelle dello Spezia - Gran prova di Terzi, delude l'attacco

Risultato finale: Avellino-Spezia 1-0.

© foto di Federico Gaetano

Manfredini 6 - Non ha molto lavoro da compiere, ha poche colpe sul gol. Bene sui cross, per il resto della sfida non deve intervenire molto.

De Col 6 - Spinge con costanza e limita molto bene un cliente pericoloso come Bidaoui. Al cross, però, non è preciso.

Corbo 6 - Ha talento e si vede sin dai primi minuti. Buone letture difensive, anticipa spesso i suoi avversari. E su Gavazzi disturba in area di rigore senza commettere fallo. (Dal 69’ Capelli 6 - Entra bene in campo, aiuta i compagni della linea difensiva).

Terzi 7 - Letture difensive perfette, non lascia spazi agli attaccanti avversari. E su un paio di situazioni chiude molto bene.

Giani 6 - Aiuta bene il reparto, tolta qualche sbavatura gioca una buona gara. Bene anche in anticipo.

Lopez 6 - Spinge come al solito, compie entrambe le fasi senza mai sbagliare nulla. Lascia crossare un po' troppo Molina, ma comunque non soffre tantissimo.

De Francesco 6 - Buone iniziative in attacco, si inserisce molto bene. Prova un paio di soluzioni, senza però riuscirci.

Juande 5.5 - Da un giocatore come lui ci si aspetta qualche verticalizzazione in più. Spesso gioca in orizzontale anziché in verticale.

Pessina 6.5 - Fa girare molto bene la palla, nel secondo tempo sfiora il gol con un grandissimo inserimento. (Dal 60’ Mora 6 - Aiuta la squadra in difesa, fa densità in mezzo al campo).

Gilardino 5.5 - Non ha molti palloni da giocare, gioca qualche sponda ma niente di più. (Dal 67’ Granoche 5.5 - Un paio di inserimenti di testa, ma non fa molto movimento).

Marilungo 5.5 - Anche lui non ha moltissime occasioni da gol, si muove bene ma la difesa dell'Avellino lo limita molto bene.