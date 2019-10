Le pagelle dello Spezia - Gudjohnsen imita il papà, Scuffet croce e delizia

Scuffet 6 - Gara in chiaroscuro. Incerto sulle uscite, fenomenale in termini di riflessi. Sprazzi del gran portiere visto in quei magici mesi di Udine.

Vignali 5,5 - Non lo si vede praticamente mai, e si propone anche piuttosto poco in maniera convincente e pericolosa.

Capradossi 6 - Leader della difesa tanto quanto Terzi: giovane con grinta da veterano.

Terzi 6 - Non si accumulano tutte quelle presenze in Serie B senza motivo: l'ex Siena e Palermo è una certezza. Poco appariscente, ma quanta sostanza!

Ramos 5,5 - Pupillo di Italiano, che lo aveva avuto anche a Trapani. Oggi, però, appare troppo confuso.

Matteo Ricci 6 - Piedi da regista, vocazione da mezzala: prestazione sufficiente del gemello Ricci, che non sfigura affatto neanche quando i suoi sono in svantaggio.

Mora 5,5 - Quello che si va vedere di meno a centrocampo: una gara decisamente sottotono rispetto ai suoi standard.

Bartolomei 6,5 - Suo il gol che regala il pareggio allo Spezia e dà il via alla rimonta. Gara sontuosa dell'ex Cittadella.

Federico Ricci 5,5 - Complice una prima parte di gara così così dello Spezia, si trova suo malgrado nella posizione di non incidere praticamente mai.

Dall'85' Erlic 5 - Entra e non dà decisamente sicurezza al reparto arretrato, anzi si perde Ingelsson lasciandolo libero di staccare in area. Soltanto l'imprecisione dello svedese non costa il vantaggio ai suoi.

Gyasi 5 - Non è un centravanti e si vede. Si defila troppo, lasciando vuota l'area avversaria e spaesando i compagni.

Dal 61' Gudjohnsen 7,5 - Buon sangue non mente. Entra e serve - involontariamente - l'assist del pari a Bartolomei prima di segnare lui stesso il gol vittoria per lo Spezia.

Bidaoui 6 - L'unico a salvarsi del tridente iniziale: corre, dribbla e prova a creare superiorità numerica. C'è anche il suo zampino nella rimonta bianconera.

Dal 77' Delano sv