Le pagelle dello Spezia - Gyasi generoso, Okereke una certezza

Risultato finale: Spezia-Perugia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6 - Non compie parate particolarmente difficili ma è bravo a non abbassare mai la guardia.

Vignali 6 - Fa sentire la sua presenza soprattutto in fase offensiva andando a supportare le sfuriate di Gyasi. In copertura Han non lo impegna più di tanto.

Terzi 6 - Difende con la tranquillità dell'esperienza. A metà ripresa sfiora anche il gol con un bel tiro al volo sugli sviluppi di un corner.

Capradossi 5,5 - Sempre attento a coprire con affidabilità, macchia una buona prestazione lasciandosi sfuggire Sadiq in occasione del pareggio.

Augello 5,5 - Prezioso negli inserimenti sulla fascia, va in sofferenza con le accelerazioni di Sadiq specialmente nella ripresa.

Bartolomei 6 - Smista molti palloni e contribuisce al continuo fraseggio dello Spezia che, in particolar modo nel primo tempo, non concede spazio al Perugia.

Crimi 6,5 - Fa tantissimo movimento a centrocampo ed alimenta la manovra per vie centrali. Generoso.

Dal 27' s.t.: De Francesco 5,5 - Entra nel momento più difficile per lo Spezia e non dà lo stesso apporto di Crimi in termini di intensità.

Maggiore 6,5 - Apporta vivacità, seppur non in modo continuo, alla manovra offensiva bianconera. Nel finale, dopo il pareggio, è il più attivo nel cercare di riportare avanti lo Spezia.

Giasy 7 - Grande altruismo in attacco, costruisce continuamente palle gol per i compagni e non si risparmia nemmeno quando si tratta di dare una mano a difendere.

Okereke 7 - Svaria su tutto il fronte e mette in seria difficoltà la retroguardia del Perugia. E' una certezza nell'attacco spezzino.

Da Cruz 6,5 - Prezioso in appoggio agli inserimenti dei compagni, le conclusioni personali invece sono rivedibili in termini di efficacia.

Dal 34' s.t.: Pierini n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.