Le pagelle dello Spezia - Gyasi provvidenziale, Scuffet rischia in uscita

Risultato finale: Trapani-Spezia 1-1.

Scuffet 6 - Con un'uscita spericolata su Evacuo nel finale rischia di fare la frittata, ma l'intervento di un compagno salva la porta in extremis. Nel resto della gara si dimostra sicuro tra i pali.

Ferrer 5,5 - Inizia con maggiore pressione offensiva, poi con l'andare dei minuti allenta un po' la presa ed arretra il suo raggio d'azione.

Erlić 6 - Il duello con gli attaccanti granata è spesso fisico e lui non si fa pregare, ed è anche attento a non attirare mai l'attenzione dell'arbitro.

Capradossi 6,5 - Si incarica di controllare Pettinari, l'avversario che crea più pericoli alla porta di Scuffet, e spesso riesce a disturbarlo quanto basta per sventare la minaccia. Efficace.

Marchizza 6 - Equilibrato nelle due fasi, nel finale ha un'occasione per riportare avanti lo Spezia ma il suo tiro è mal calibrato.

Acampora 5,5 - Qualche iniziativa lodevole ma non mette abbastanza mordente nelle giocate. Italiano preferisce dare più peso alla mediana nel secondo tempo. Dal 1' s.t.: Mora 6 - Il suo ingresso contribuisce a fare diga in un secondo tempo più fisico e più spezzettato.

Ricci M. 6,5 - Non riesce a mettersi in evidenza per tutto il primo tempo fino ai minuti finali, quando inventa un assist perfetto per Gyasi. Nella ripresa è più vivace e dialoga più facilmente con i compagni.

Maggiore 6 - E' tra i più attivi nel primo tempo, inventa qualche giocata interessante ma senza impensierire seriamente la difesa granata. Dal 32' s.t.: Bartolomei 6 - Entra per tenere alto il pressing nel finale e rischia di segnare su ribattuta.

Nzola 5,5 - Ben controllato, riesce a rendersi pericoloso in alcune occasioni ma soffre la marcatura dei compagni che ne conoscono bene i movimenti.

Gyasi 6,5 - Talvolta fatica a trovare gli spazi ma nel finale di primo tempo piazza un gran gol in girata che manda lo Spezia al riposo in pareggio e permette agli uomini di Italiano di affrontare la ripresa con più tranquillità. Provvidenziale.

Bidaoui 5,5 - Qualche guizzo dalla corsia di sinistra, ma ci si aspetta di più considerando il gran divario in classifica con il Trapani. Dal 10' s.t.: Ricci F. 6 - Buon impatto sulla gara, entra con il piglio giusto e guadagna diversi falli. Nel finale un grandissimo intervento di Carnesecchi gli nega il gol.