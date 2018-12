Le pagelle dello Spezia – Lamanna decisivo, Gyasi non sbaglia

Risultato finale: Perugia-Spezia 1-1.

© foto di Federico Gaetano

Lamanna 7.5 - Non viene chiamato molto in causa durante il match, anzi. Ma nel finale si inventa una parata che vale quanto due gol: a mano aperta, con Verre da due passi. Un intervento da mezzo punto.

Vignali 6 - Partita da dimenticare. È vero che il terreno di gioco del Curi non è in condizioni ottimali, ma sbaglia troppo in fase di controllo. (Dal 60' De Col 6 - Dà la giusta sostanza sulla corsia destra, appena trova spazio affonda senza problemi).

Terzi 6.5 - Un paio di disattenzioni, ma per il resto del match gioca una gara di grande sostanza. Concede davvero poco agli attaccanti avversari.

Capradossi 6.5 - Anticipo, palloni sporcati, colpi di testa. Gioca una partita incredibile, compiendo un intervento decisivo su Han. Da applausi, come il compagno di reparto. Quando ha l'occasione cerca anche la gloria personale sui calci piazzati.

Augello 5.5 - Soffre troppo le accelerazioni degli avversari, soprattutto nel secondo tempo. I pericoli maggiori arrivano dalle sue parti.

Bartolomei 6 - Come al solito è sempre in mezzo all'azione, si inserisce e calcia senza problemi. Un giocatore fondamentale, con corsa e qualità. Gli manca soltanto la fortuna nei minuti finali, quando Dragomir devia un pallone destinato in porta.

Ricci 5.5 - Inizia molto bene, gestendo il gioco e cercando la giocata. Ma con il passare dei minuti cala, sbaglia qualche pallone di troppo e si eclissa.

Mora 6 - Solita sostanza, ma anche tanta esperienza in un match non semplice. Anche lui cala con il passare dei minuti, ma è normale: corre tantissimo, soprattutto nella ripresa.

Gyasi 7 - L'uomo giusto al momento giusta. Sfrutta un grandissimo assist di Okereke e non sbaglia. Manca un pochino nell'uno contro uno, ma è difficile trovare errori nella sua prestazione.

Okereke 6.5 - Va a sprazzi e non riesce a trovare lo specchio della porta con la solita continuità. Ma poi si inventa un gran pallone per il compagno di reparto. (Dall'91' Gudjohnsen s.v.).

Pierini 6 - Quando gli arriva il pallone fa sempre la cosa giusta, ma anche lui va a momenti. Non ha molto spazio e il terreno di gioco non è dei migliori, dunque fa fatica ad esprimere tutto il suo potenziale. (Dall'89' Pierini s.v.).