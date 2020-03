Le pagelle dello Spezia - Maggiore tuttofare, Gyasi mette le ali

Scuffet 6 - Primo tempo da spettatore per il portiere di Italiano, mentre nella ripresa si rende protagonista solamente di qualche uscita sicura sui cross degli esterni del Pescara.

Vignali 6 - Parte male con un errore in orizzontale che favorisce il break del Pescara, poi la sua prestazione cresce con l’aumentare dei giri dello Spezia. Nella ripresa, vista la lunga assenza dai campi da gioco, perde di brillantezza e viene sostituito dopo il giallo. (dal 66’ Ferrer 6- Entra e anche Galano si spegne. Contiene bene le sortite degli esterni di Legrottaglie).

Erlic 6 - Di testa le prende tutte ma viene anche agevolato dalle poche sortite offensive degli attaccanti del Pescara. Spesso aiuta Vignali in raddoppio.

Terzi 6- Con Terzi dà sicurezza al reparto. E’ il primo a far partire il possesso palla da dietro, ma non si tira indietro quando c’è da spazzare via il pallone. Prestazione ordinata.

Marchizza 6- Contro ha un cliente scomodo come Galano, ma lo contiene bene. Non spinge più di tanto conferendo comunque equilibrio al reparto.

Mastinu 6,5 - Meno dinamico di Maggiore, ma comunque prezioso in fase di transizione e di recupero del pallone. Esce stremato dopo settanta minuti di gioco. (dal 70’ Acampora 6- Tatticamente non cambia nulla. Entra quando i ritmi si sono abbassati e non deve mai alzare i giri per aumentare la velocità del giro palla dello Spezia).

Ricci 6,5- E’ il metronomo della squadra di casa e dopo poco illumina con un'apertura fantastica per Gyasi. Detta i tempi anche per tutto il secondo tempo e spesso si sposta sulla sinistra da dove arrivano le azioni più importanti.

Maggiore 7 - Il più pericoloso nel primo tempo. Si butta nello spazio cercando la conclusione più volte, ma trovando sulla sua strada Fiorillo. Prezioso anche in fase d’appoggio per i tiri degli esterni. Nella ripresa ha altre due occasioni che non concretizza, ma trova l'assist per il 2-0 di Gyasi.

Gyasi 7- A destra trova una marcatura larga di Crecco che gli permette di mettere dentro l’area palloni interessanti. Spesso taglia verso il centro e ha il merito di iniziare e concludere con il gol l’azione del 2-0.

Galabinov 6,5- Fa a sportellate con i centrali di Legrottaglie, propizia l’autogol di Scognamiglio con la sponda di testa ed entra con un velo nel raddoppio di Gyasi.

Bidaui 6,5 - A sinistra Masciangelo non riesce a contenerlo e spesso crea la superiorità numerica chiesta dal suo tecnico. Manca, però, negli ultimi venti metri sbagliando spesso l’ultima decisione (dal 79’ Di Gaudio - s.v.)