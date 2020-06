Le pagelle dello Spezia - Marchizza e Ragusa su tutti, bene anche Mastinu

Risultato finale: Spezia-Empoli 1-0

Scuffet 6.5 - Risponde presente alle sollecitazioni avversarie, non si fa sorprendere in nessun caso. Bravo nel finale su Romagnoli.

Vignali 6.5 - Buona prova sulla fascia, spinge appena può, tiene a bada Bajrami a cui prende le misure dopo un avvio difficoltoso.

Erlic 6.5 - Match positivo in mezzo alla difesa, si intende bene con il compagno di reparto, annulla Mancuso.

Capradossi 6.5 - Più di una diagonale importante, si integra bene con Erlic, sbaglia pochissimo in marcatura.

Marchizza 7 - Suo l'assist per Ragusa a coronamento di una prestazione solida in entrambe le fasi.

Bartolomei 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ricomincia con una prova confortante.

Mora 6 - Nel primo tempo è tra i migliori, cala alla distanza, ma il suo equilibrio in mezzo al campo è importante per Italiano. (dall'86' Terzi s.v. - ).

Maggiore 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dal 68' Acampora 6 - Forze fresche in mezzo al campo)

Mastinu 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, almeno tre tiri pericolosi. Il migliore tra i suoi, esce stanco. (dal 68' Ragusa 7 - Entra e fa gol! Ottava rete stagionale, una rete che vale tantissimo in ottica promozione.)

Nzola 5 - Ancora in ritardo di occasione, ha cercato poco la sponda per i compagni, prova incolore. Esce non particolarmente contento. (dal 60' Galabinov 5.5 - Fa salire la squadra, sgomita, ma anche lui non riesce ad incidere.)

Gyasi 6 - Volenteroso e nulla più. Non brilla particolarmente alla distanza, più pericoloso nella prima parte di gara. (dall'86' Reinhart s.v. - )