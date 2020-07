Le pagelle dello Spezia - Mastinu ispirato, lampi di classe per Maggiore

Risultato finale: Livorno-Spezia 0-1.

Scuffet 6 - Vive una partita quasi da spettatore, nessun intervento di rilievo da parte del portiere aquilotto.

Ferrer 6,5 - Propositivo, nel primo tempo sfiora anche il gol con un'azione personale e conclusione che sfila di poco oltre il palo. Pochi cross ma tanta corsa.

Terzi 6 - Inizialmente sembra soffrire un po' l'esuberanza di Pallecchi, ma con il passare dei minuti prende le misure al giovane attaccante amaranto.

Erlić 6,5 - Il Livorno è poca cosa in attacco, ma fa comunque buona guardia sulle iniziative di Murilo e poi di Braken. Ottimo il recupero sul contropiede dell'olandese, forse l'occasione più pericolosa degli amaranto nella ripresa.

Vitale 6 - Così come Ferrer, cerca di offrire soluzioni sulla fascia per poter aggirare la folta barriera difensiva del Livorno. Nella ripresa esaurisce un po' la spinta. Dal 44' s.t.: Bastoni n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Bartolomei 6 - Poca efficacia in occasione dei calci piazzati, che spesso vengono affidati a schemi dagli esiti vani di fronte al muro eretto dal Livorno. Più proficuo nell'accompagnare la manovra a centrocampo.

Acampora 6 - Si fa sentire soprattutto in fase di interdizione, anche se Pallecchi lo mette subito alla prova facendogli guadagnare un giallo già al 10'. Qualche timida iniziativa anche in avanti. Dal 25' s.t.: Mora 6 - Indossa l'elmetto e lotta nella fase finale, conquistando un calcio di punizione dal lato corto dell'area che rappresenta anche l'ultima vera occasione dello Spezia.

Maggiore 6,5 - Lampi di classe, come l'assist per Mastinu ed un tentativo al volo che viene bloccato da Plizzari. Reclama anche un rigore dopo un dribbling da mal di testa su tre avversari, ma l'intervento di Seck è regolare.

Mastinu 7 - Si conferma in un momento di ottima forma realizzando il terzo gol in due partite. La sua marcatura direttamente su punizione sblocca il risultato e regala allo Spezia punti importanti. Nuovamente pericoloso appena 5 minuti dopo con un tiro a incrociare che esce di poco.

Gudjohnsen 6 - Non brilla particolarmente, ma a tratti si accende rendendosi protagonista di un paio di episodi importanti: un filtrante per Gyasi clamorosamente svirgolato, e una conclusione a botta sicura che impegna seriamente Plizzari.

Gyasi 5,5 - Mezzo punto in meno per il mancato 2-0 sull'occasione più ghiotta dell'intera partita. Si impegna molto ma la difesa amaranto spesso riesce ad ostacolarlo. Dal 44' s.t.: Ragusa n.g. - Entra pochi minuti per uno stanchissimo Gyasi.