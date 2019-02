Le pagelle dello Spezia - Mora illude, Galabinov delude

Risultato finale: Spezia-Verona 1-2

Lamanna 6 - Si fa sempre trovare pronto quando l’Hellas conclude verso la sua porta, come in occasione del tiro a giro di Di Gaudio. Non può nulla sulle sassate scagliate da Zaccagni per l’1-1 e da Gustafson per il sorpasso.

Vignali 6 - Spinge con regolarità sulla destra quando c’è l’occasione e da un suo cross arriva l’acrobazia di Mora. In fase difensiva duella ad armi pari con Di Gaudio.

Terzi 6.5 - Forte, deciso, attento. Era in dubbio prima del calcio d’inizio, poi ha spiegato il motivo per il quale Marino non può rinunciare a lui.

Ligi 6 - Esce con un pizzico di ritardo su Zaccagni nell’azione che porta alla rete del pareggio. Per il resto se la cava contro Lee.

Augello 6 - Anche lui, come Vignali, quando si presenta l’occasione non fa mancare il proprio apporto nella metà campo avversaria. Meglio del compagno in difesa.

Mora 7 - Disegna un arcobaleno sul “Picchi” che probabilmente ricorderà a vita: un gol in rovesciata semplicemente pazzesco. Nel primo tempo giganteggia, causando anche due ammonizioni tra le fila degli avversari.

Ricci 6 - Meno lucido rispetto al solito in fase d’impostazione, ma quanto a schermare la retroguardia non ha particolari problemi. Nel finale viene sacrificato per passare al 4-2-4. (Dall'84' Pierini s.v.)

Bartolomei 6 - Ogni azione dei liguri parte dai suoi piedi, è sempre nel vivo della manovra e le sue giocate non sono mai banali. Nella ripresa cala un po’ d’intensità. (Dal 73’ Crimi s.v.)

Bidaoui 6 - Qualche buono spunto sulla fascia e vicino al gol con un tiro da fuori verso il secondo palo, si dà da fare. Anche nel finale tenta più volte la conclusione in porta, ma senza riuscire a battere Silvestri.

Okereke 5.5 - In avanti non è una spina nel fianco della retroguardia di Grosso, ma in fase di non possesso dà un prezioso aiuto a Vignali in marcatura su Di Gaudio. Bene solo in fase difensiva. (Dal 60’ Gyasi 5.5 - Entra per provare a dare la scossa, ma in realtà non si nota: in 35' non riesce mai a tirare.)

Galabinov 5 - Si divora di tutto e di più, ha almeno tre limpide occasioni per lasciare il segno ma stecca. E si becca anche qualche fischio dagli spalti...