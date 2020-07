Le pagelle dello Spezia - Mora mattatore, Nzola entra e la decide

Krapikas 6,5 - Compie alcuni interventi prodigiosi che salvano il risultato, come quello su Gondo nella prima frazione. Non può nulla sul gol dell'ivoriano. Dal 93′ Desjardins sv



Vignali 6,5 - Ottima prova del laterale di Italiano, che copre e spinge con grande costanza fino al novantesimo.

Terzi 6 - Con i suoi tagli in profondità Gondo gli crea non pochi grattacapi, ma riesce a limitare i danni.

Bastoni 6 - Finisce a terra in occasione del vantaggio granata sul contrasto con Gondo, ma compie almeno tre interventi in anticipo decisivi.

Ramos 6 - Gara prettamente di contenimento del laterale uruguayano, che tuttavia concede poco.

Mora 7 - Assoluto dominatore in mezzo al campo. Lotta, recupera palloni, imposta. Trova con un pizzico di fortuna il gol del pareggio e sfiora a più riprese la doppietta. Il più pericoloso dello Spezia Dal 78′ Erlic sv

M. Ricci 6,5 - Dispensa calcio e grandi giocate per i compagni. Splendido l'assist per il pareggio di Mora. Un po' morbido su Gondo in occasione del vantaggio granata, ma nel complesso ottima gara. Dal 63′ F. Ricci 6 - Entra col giusto piglio, mettendo in apprensione i difensori avversari.

Maggiore 6,5 - Una costante spina nel fianco per la Salernitana con i suoi inserimenti senza palla. Bravo a fiondarsi nelle linee, sfiora il gol a inizio gara. Utile anche in copertura.

Di Gaudio 6 - Non sfigura alla prima da titolare, regalando anche alcune giocate di grande classe. L'autonomia non è delle migliori e cala nella ripresa. Dal 63′ Nzola 6,5 - Si presenta all'Arechi con un'azione travolgente sulla destra. Realizza poi il pesantissimo gol del 2-1 che regala il terzo posto ai liguri.

Gudjohnsen 5,5 - Prestazione opaca per l'islandese che fatica a pungere, stretto tra i centrali granata.

Acampora 6,5 - Nonostante schierato chiaramente fuori posizione, offre una prova lodevole. Sempre pericolosissimo con le sue conclusioni dalla distanza, sfiora due volte il gol. Dal 93′ Bartolomei sv