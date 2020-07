Le pagelle dello Spezia - Nzola, giornata decisamente no. Marchizza trotta, non punge Ragusa

Risultato finale: Spezia-Venezia 0-1

Scuffet 6 - Difficilmente giudicabile, subisce un tiro e para su Capello. Intuisce il calcio di rigore ma riesce soltanto a sfiorare la sfera, salvato dal palo sempre nel primo tempo.

Salva Ferrer 6 - Non comincia benissimo, qualche appoggio di troppo non perfetto. Si perfeziona di minuto in minuto, nel secondo tempo riesce spesso a spingere lungo la corsia destra.

Erlic 6 - Una buona prestazione la sua, non fa rimpiangere Terzi. Abile soprattutto nel gioco aereo, sono diversi i duelli con Samuele Longo. Non va quasi mai in reale affanno.

Capradossi 6 - Viene spesso chiamato in causa da Scuffet per far partire l'azione dalle retrovie dello Spezia, come il compagno di reparto poi non soffre tantissimo contro Longo e Capello. (Dal 90' Gudjhonsen sv).

Marchizza 6,5 - Uno dei più in palla per la formazione di Italiano, crescita esponenziale per lui in questa stagione. Domina lungo la corsia mancina, dialoga con Gyasi e affonda sempre su Lakicevic.

Bartolomei 6,5 - E' il faro della manovra dello Spezia, ogni occasione parte dal suo destro. Ci prova anche con il mancino, nel finale del primo tempo è sfortunato quando colpisce il legno della porta di Lezzerini.

Acampora 5,5 - Un pò spento in mezzo al campo, gioca diversi palloni ma soprattutto in orizzontale. Ci si poteva aspettare qualcosa in più, sempre ben contenuto da Vacca. Nel finale ci ha provato, murato da Lezzerini.

Mora 6 - In mezzo al campo è abbastanza attivo, quando c'è da spezzare l'azione avversari ci prova anche con le cattive. Si crea anche un buona occasione in avvio di seconda frazione. (Dal 70' Maggiore 6 - Innesto di qualità e quantità per gli assalti finali).

Mastinu sv Che sfortuna per l'esterno d'attacco spezzino, in uno dei primi palloni giocati subisce un colpo alla caviglia da Molinaro ed è costretto a lasciare anticipatamente il campo. (Dal 10' Ragusa 5,5 - Spedito praticamente a freddo in campo, non incide. Un destro che termina tra le braccia di Lezzerini).

Nzola 5 - E' una serata da dimenticare in fretta per l'attaccante dello Spezia, colpisce goffamente il pallone con il braccio regalando il penalty al Venezia. In attacco non incide, il suo unico tentativo arriva soltanto nel finale di gara.

Gyasi 6 - L'asse con Marchizza funziona, quando punta Lakicevic riesce a saltarlo con facilità. Peccato per lo Spezia che i suoi traversoni non vengano sfruttati a dovere dai compagni.