Le pagelle dello Spezia - Nzola non punge, la retroguardia concede pochissimo

Cremonese-Spezia 0-0

Scuffet 6 - Corre pochissimi pericoli, la Cremonese non affonda quasi mai. Nel primo tempo prolunga un pallone pericoloso sulla traversa, salvando il risultato.

Ferrer 6 - In difesa non ha molti compiti da svolgere, in attacco si sacrifica molto ma non trova quasi mai spazi. (Dal 64' Vignali 6 - Come il compagno di reparto si sforza molto a cercare la profondità, ma la Cremonese blinda ogni lato).

Erlic 6.5 - Buona gestione sulla marcatura di Ciofani, i duelli ingaggiati vengono quasi sempre vinti dal difensore centrale croato.

Capradossi s.v. (Dal 9' Terzi 6 - Viene chiamato in causa per l'infortunio del compagno di reparto e risponde subito presente, gestendo tutte le accelerazioni e i contropiedi da parte dei padroni di casa).

Ramos 5.5 - Un po' timido soprattutto nella prima frazione, non spinge moltissimo e spesso non rischia la giocata. In una partita così bloccata serve un po' di intraprendenza in più. (Dal 72' Bastoni 6 - Entra bene in campo e crea anche qualche pericolo in fase offensiva).

Bartolomei 6 - Cerca spazi e varchi, in inserimento è quello che crea maggiori pericoli ai padroni di casa.

Acampora 6 - È l'unico che ci prova dalla distanza: quando non ci sono spazi il numero 4 si accentra e tira, ma l'ottimo Ravaglia prende tutto. (Dal 71' Ricci M. 5.5 - Doveva ritrovare minuti dopo lo stop, ma non riesce ad incidere).

Mora 5.5 - Uno squillo nel primo tempo, ma non riesce ad impensierire il numero uno dei padroni di casa. Si sacrifica molto, ma spesso soffre le ripartenze.

Ragusa 5.5 - Un paio di giocate in mezzo al campo per trovare spazi, ma non riesce a costruire l'azione decisiva. (Dal 64' Di Gaudio 6.5 - Cambia la partita con il suo ingresso in campo, non trova il gol per questione di centimetri. Non di certo per colpa sua).

Nzola 5 - Prova a muoversi tra le linee e non dare punti di riferimento, ma non trova quasi mai le giuste misure per far male alla difesa della Cremonese.

Gyasi 6.5 - Manca il gol, ma è uno dei più propositivi in attacco. Si muove molto tra le linee e spesso rischia di sorprendere i padroni di casa con le sue giocate.