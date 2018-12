Le pagelle dello Spezia - Okereke incontenibile, eurogol di Augello

Spezia-Cosenza 4-0

David Okereke

Lamanna 6 – Sempre attento nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.

Terzi 6,5 – Roccioso il capitano spezzino, sempre attento su tutti i traversoni scodellati in area. Se la cava di mestiere sulle incursioni di Tutino.



Capradossi 6,5 – Prova autoritaria del centrale scuola Roma, che concede poco agli attaccanti calabresi.

Vignali 6 – Resta un po' bloccato per contenere le discese di un indemoniato Tutino, su cui tiene bene. Si fa vedere di rado in zona avanzata.

Augello 7 – Pronti via e trova il vantaggio dopo appena quaranta secondi con un meraviglioso mancino al volo. Per il resto tiene a bada le sgroppate di un cliente difficile come Corsi.

Ricci 6,5 – Buona prova dell'ex Salernitana, sempre preciso in disimpegno. Suggella il successo mettendo a segno con freddezza il rigore del 4-0. Dal 75' Maggiore 6 – Utile nel finale per gestire il risultato. Cerca la via del gol ma senza successo.

Bartolomei 7 – Prova senza grosse sbavature per la mezzala, utilissimo sia in attacco che in contenimento. E' suo il gol della tranquillità ad inizio ripresa, con un inserimento e un colpo di testa perfetti.

Mora 7 - Uomo ovunque dello Spezia. Corre, pressa, ringhia e dispensa aperture precise per i compagni. Serve a Bartolomei un assist al bacio ad inizio ripresa.

Gyasi 6 – Tiene in apprensione la difesa rossoblù con le sue falcate. A volte confusionario, ma sempre utile alla causa.

Pierini 6 – Si accende a sprazzi, dimostrando ancora una scarsa continuità nel corso dei novanta minuti. Alcune giocate sono però da applausi. Dall'84' Acampora sv

Okereke 7,5 – Una spina costante nel fianco del Cosenza, che non lo ferma mai. Spettacolare il gol del 3-0 che chiude la gara. Dal 75' Gudjohnsen 6 – Nel finale un paio di buone accelerazioni che mettono in difficoltà la difesa ospite.