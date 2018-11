Le pagelle dello Spezia - Okereke pericoloso, Bartolomei ingenuo

Risultato finale: Salernitana-Spezia 1-0

Lamanna 5 - Non irreprensibile in occasione del gol di Bocalon.

De Col 6 - Puntuale come sempre nelle sue sgroppate, si conferma importante per lo sviluppo della manovra. Dal 73’ Vignali 5.5 - Poco in evidenza nel finale.

Capradossi 6 - Confermato al centro della difesa non demerita la chance concessagli da Marino.

Terzi 6 - Soffre poco lo Spezia, anche in inferiorità numerica, anche per merito del suo baluardo difensivo.

Augello 6.5 - Prezioso in entrambe le fasi, non lesina energie ed è sempre prezioso.

Bartolomei 4 - Si fa espellere a fine primo tempo per proteste eccessive in seguito ad un fallo fischiato a metà campo. Ingenuità grave.

Ricci 6.5 - Ci mette un po’ a scrollarsi di dosso la timidezza contro la sua ex squadra, ma col passare di minuti viene fuori tutta la sua qualità.

Crimi 5.5 - Non la sua miglior giornata, è sempre costretto a rincorrere. Dal 77’ Maggiore SV.

Okereke 7 - La freccia più pericolosa nell’arco di Marino. Con la sua velocità mette spesso in crisi la difesa della Salernitana.

Galabinov 5.5 - Si sveglia a metà ripresa, quando colpisce la traversa da calcio piazzato. Ma è troppo tardi.

Pierini 5 - Mostra una discreta tecnica con la palla tra i piedi, ma è poco concreto e Marino lo richiama in panchina. Dal 57’ Bidaoui 6 - Entra col piglio giusto, ma non trova il guizzo decisivo.