Le pagelle dello Spezia - Prima gioia per Capradossi, Lamanna reattivo

Risultato finale: Spezia-Palermo 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lamanna 6,5 - Compie due grandi interventi su Jajalo e su Moreo, nulla può sul tocco sotto da parte di Falletti.

De Col 6,5 - Il duello con Aleesami è avvincente, spinge molto sovrapponendosi a Vignali specialmente nei primi minuti.

Giani 6,5 - Sempre preciso negli interventi al centro dell’area, sbaglia poco questa sera.

Capradossi 7 - Serata che non dimenticherà mai: trova il primo gol fra i professionisti con una zampata sotto porta da bomber d’area di rigore.

Augello 6 - Tiene in gioco Falletti in occasione del vantaggio del Palermo e rischia grosso in area su Moreo. Nella ripresa cresce esponenzialmente, non si passa dalle sue parti.

Bartolomei 6,5 - Tarantolato quando lo Spezia spinge dalla sua parte, quando ha un po’ di spazio prova la conclusione ma non è fortunato.

Ricci 6 - Quando il Palermo la mette sul fisico finisce per andare in sofferenza ma è prezioso comunque nella fase di contenimento.

Mora 6,5 - Va dritto al sodo quando deve difendere, mette tanto dinamismo quando accompagna l’azione. Chiama Brignoli al grande intervento.

Vignali 6,5 - Impegna Brignoli con un colpo di testa nella prima frazione di gara, si fa vedere molto sulla destra.

Gyasi 6 - Si fa apprezzare molto per le sponde e per i tanti calci di punizione guadagnati. Peccato solo per le due palle gol sprecate (Dall’88’ Gudjohnsen sv).

Pierini 6,5 - Buona spinta sulla fascia sinistra, aiuta molto Augello nella fase difensiva mostrando grande sacrificio (dall’81’ Bastoni sv).