Le pagelle dello Spezia - Prima gioia per Gyasi, Bartolomei sugli scudi

Scuffet 6,5 - Poco impegnato, ma si supera letteralmente sulla conclusione di Lombardi nel finale, tenendo a galla i suoi.

Ferrer 6 - Supporta spesso la manovra offensiva con le sue scorribande, duettando con Ricci. In affanno sulle accelerazioni di Kiyine, ma concede poco.

Terzi 6,5 - Prova di grande solidità da parte del capitano aquilotto, sempre puntuale in chiusura.

Capradossi 7 - Ingaggia un bel duello fisico con Djuric, concedendo molto poco al bosniaco. E' sempre al posto giusto.

Marchizza 6 - Non brilla particolarmente, ma dal suo lato alza la barricata tenendo a bada un cliente difficile come Lombardi.

Maggiore 6,5 - Gran rientro del centrocampista spezzino, che propizia il gol di Ragusa col suo colpo di testa e punge costantemente con i suoi inserimenti dalle retrovie. Cala nella ripresa

Bartolomei 7 - Mette ordine in mediana, mettendo la consueta sapienza tattica al servizio della squadra. Detta i tempi della manovra e si fa sentire anche in rottura. Preziosissimo.

Mastinu 6,5 - Sempre insidioso quando parte palla al piede, nonostante non abbia i novanta minuti nelle gambe. L'azione del vantaggio nasce da un suo traversone col contagiri. Si ripete ad inizio ripresa, ma Ragusa non sfrutta. Esce stremato. Dal 71' Ricci M. 6 - Fa meglio del fratello negli ultimi venti minuti, aiutando a mettere in cassaforte il pallone quando necessario.

F.Ricci 5,5 - Non una grande prova da parte dell'esterno offensivo, che inizia anche col giusto piglio, ma non sembra al massimo della condizione. Dopo una discreta prima mezz'ora, scompare dal campo. Dall'88' Vignali sv

Gyasi 6,5 - Trova la prima gioia stagionale regalando il successo ai suoi. Prima della rete, tuttavia, sciupa almeno altre due buone chance.

Ragusa 7 - Trova il gol del vantaggio dopo appena quattro minuti, spianando la strada al successo ligure. Un rientro coi fiocchi per il numero 32, che realizza il classico gol dell'ex. Dal 76' Gudjohnsen sv