Le pagelle dello Spezia - Ragusa il migliore, follia Ramos

Risultato finale: Cosenza-Spezia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuffet 7 - Determinante in almeno due occasioni. C’è anche la sua firma sul pareggio di questa sera.

Ferrer 6 - Spinge poco, ancor meno dopo l’espulsione di Ramos. Si sacrifica da centrale aggiunto.

Capradossi 6.5 - Riviere e compagni sono avversari difficili da affrontare, ma se la cava discretamente anche in inferiorità numerica.

Erlic 6 - Funziona l’intesa con il compagno di reparto e gli permette di limitare i danni.

Ramos 4 - Inconcepibile la doppia ingenuità che porta ai due gialli nel giro di pochi minuti nella ripresa. Due falli identici gli costano il cartellino rosso.

Maggiore 5.5 - Non una grandissima prestazione la sua. Sbaglia qualche appoggio di troppo e non è presente come dovrebbe in avanti.

Bartolomei 5 - Si perde Rivière in occasione dell’1-0 e in generale non è sempre preciso nei suggerimenti per i compagni.

Mastinu 5 - Particolarmente nervoso al termine della prima frazione di gioco, rischia anche l’espulsione. Viene sostituito da Italiano per evitare rischi. Dal 46’ Acampora - Atteggiamento propositivo il suo, prova a caricarsi i compagni sulle spalle ma il rosso a Ramos è una mazzata.

Ragusa 7 - Bellissima l’azione imbastita per l’1-1. Chiude due triangoli, conquista l’area di rigore e con un tocco morbido dimostra quanto è importante per l’attacco dello Spezia. Fondamentale anche in ripiego.

Gudjohnsen 6 - Subito nel vivo del gioco, va più volte vicino al gol, che non trova per questione di centimetri. Si rende comunque utile con l’assist per Ragusa. Dal 87’ Terzi SV.

Bidaoui 6 - Ha passo e tecnica per mettere in difficoltà la difesa del Cosenza. Ci riesce in qualche circostanza, ma viene richiamato in panchina quando la squadra rimane in inferiorità numerica. Dal 72’ Marchizza 6 - Aiuta la difesa nel finale.