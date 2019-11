Le pagelle dello Spezia - Ragusa sforzo vano, Gyasi che occasione

Risultato finale: Pisa-Spezia 3-2.

Scuffet 5,5 - Se la cava bene tra i pali fino all'ultimo, quando per l'indecisione si ritrova in ritardo nell'intervenire sul colpo di testa di Benedetti.

Ferrer 6 - La gara è piuttosto fisica e lui non si tira indietro, anche se non sempre riesce ad essere efficace.

Terzi 5 - Perde la marcatura di Marconi in occasione dell'1-0 e si lascia sovrastare da Aye nell'azione del pareggio. E' tra i più esperti nella squadra bianconera ma forse sente troppo il peso della partita.

Capradossi 5,5 - Bene nel gioco aereo, qualche sbavatura sulle marcature. Nel complesso la prestazione è discreta ma i due gol incassati nel finale su palle inattive non possono non pesare sul giudizio della difesa aquilotta.

Bastoni 5,5 - Soffre le discese di Lisi. Non è al meglio e deve lasciare il campo già nel primo tempo. Dal 35' p.t.: Vignali 6 - Adattato a sinistra e reduce dal trauma cranico rimediato nella partita con il Chievo, non è nella sua giornata migliore, ma riesce comunque a limitare maggiormente Lisi.

Bartolomei 6,5 - Da ex Pontedera, sente doppiamente il derby con il Pisa e prova a lasciare il segno con tiri dalla distanza e innescando diverse ripartenze. Gori gli nega la gioia del gol.

Ricci M. 5,5 - Non particolarmente brillante al centro della mediana dello Spezia, è autore di qualche spunto per gli inserimenti degli esterni, ma non riesce ad esprimersi al meglio. Dal 22' s.t.: Mastinu 6 - Entra bene in partita ed è protagonista di alcune azioni interessanti prima del prepotente ritorno del Pisa.

Maggiore 6,5 - Un paio di giocate illuminanti innescano Ragusa in occasione delle due reti. Quando vuole sa essere determinante.

Ragusa 7 - Diversi spunti interessanti, specialmente nel primo tempo, poi nella ripresa decide di condurre la rimonta dello Spezia e realizza due bellissime reti. E' un peccato che la contro-rimonta del Pisa renda vano il suo sforzo.

Gyasi 5,5 - Ben controllato dalla difesa del Pisa, prova a rendersi utile giocando di sponda per gli inserimenti dei compagni. Mezzo punto in meno per aver sprecato con troppa leggerezza l'occasione del possibile 3-1 che avrebbe con tutta probabilità consegnato la vittoria allo Spezia. Dal 40' s.t.: Ricci F. - Troppo poco tempo per incidere sul match.

Bidaoui 6 - Non brillante come nelle ultime uscite dello Spezia, cresce nel secondo tempo e diventa una vera spina nel fianco per la difesa del Pisa sul settore di sinistra.