Le pagelle dello Spezia - Ricci glaciale, Mora a tutto campo

Risultato finale: Spezia-Lecce 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6,5 - Risponde presente alla frustata di testa di Bovo, sicuro quando blocca un tentativo di pallonetto di Palombi. Incolpevole sull'1-1 di Scavone.

De Col 5,5 - Spinge poco sulla corsia di destra, ma controlla le sgroppate di Calderoni. Si addormenta però su Scavone in occasione dell’1-1.

Terzi 6,5 - Tempismo e precisoone al centro della difesa, fa valere l’esperienza su un avversario insidioso come Pettinari.

Capradossi 6 - Fa valere il proprio fisico su La Mantia senza mai concedergli la giocata, qualche difficoltà su Pettinari.

Augello 6 - Nei primi minuti Venuti ci capisce veramente poco, nella ripresa alterna buona discese a qualche lapsus di troppo in difesa. Gara comunque sufficiente.

Bartolomei 6 - Si allarga spesso infilandosi negli spazi che Vignali gli apre sulla destra cercando anche il cross verso il centro (Dal 62’ De Francesco 6 - Mezzora senza sussulti ma senza sbavature).

Ricci 6,5 - Sua la prima occasione del match, glaciale dal dischetto quando sblocca il punteggio al quarto d’ora. Metronomo della squadra di Marino.

Mora 6,5 - Tuttocampista d’esperienza, lotta su ogni pallone e propizia il rigore dell’1-0. Sfiora l’eurogol allo scadere del primo tempo, poi nella ripresa cala di intensità.

Vignali 6 - Vicino al gol due volte alla fine del primo tempo, nella ripresa abbassa il proprio baricentro.

Gyasi 6 - Tiene in piedi il reparto offensivo facendo a sportellate con i difensori e propiziando le ripartenze dei compagni. Esce stremato (Dal 67’ Okereke 6 - Rientra dall’infortunio in un momento non facile, sfiora il gol con una giocata stellare).

Pierini 5,5 - Dopo un primo tempo di grande sacrificio, esce dal gioco complice anche le energie spese (Dal 78’ Bidaoui sv).